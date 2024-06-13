Программист 1С
Навыки:
• Разработка на платформе 1С:Предприятие 8 (включая 8.3)
• Интеграция (внешние источники данных, шина данных, РИБ, обмены, веб-сервисы, SOAP)
• СКД и конвертация данных.
• Администрирование системы "1С:Предприятие"
• Подключение и настройка торгового оборудования
• Создание платформы для торгового оборудования место рабочего диспетчера и т.д.
• Знание языка 1С и методологии разработки (включая БСП)
• Навыки программирования: модульное программирование, программирование БД.
• Свободное владение компьютеров и серверов (продвинутый пользователь)