fawet

Константин Дырзу fawet

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Программист 1С

Навыки:

• Разработка на платформе 1С:Предприятие 8 (включая 8.3) 

• Интеграция (внешние источники данных, шина данных, РИБ, обмены, веб-сервисы, SOAP)

• СКД и конвертация данных.

• Администрирование системы "1С:Предприятие" 

• Подключение и настройка торгового оборудования 

• Создание платформы для  торгового оборудования место рабочего диспетчера и т.д.

• Знание языка 1С и методологии разработки (включая БСП)

• Навыки программирования: модульное программирование, программирование БД.

• Свободное владение компьютеров  и серверов (продвинутый пользователь) 