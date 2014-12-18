Родился в Кыргызстане г. Кара-Балта. Проживал в п.г.т.Каинда Панфиловского района Фрунзенской области (на данный момент Бишкекской
области) до 1993 года. За время обучения до 1993 года сменил четыре школы.
Национальность Русский. До революции родители дедушки проживали в Воронежской
области, родители бабушки в Сузунской области Сибирь. Первую тройку получил в 7
классе по географии. Первый урок прогулял также в 7 классе. Первую двойку
получил в 11 классе. Родителей первый раз вызвали в школу за прогулы уроков в
11 классе. В 1993 году все бросили и бежали в Россию с. Шестаково Бобровского
района Воронежской области. С 1993 по 1996 год учился в Шестаковской школе
полного общего образования. Летом 1996 года переезд в с. Шишовка Бобровского района Воронежской области. 11
класс заканчивал в Шишовской школе полного общего образования. В 1997 году
устроился на роботу в колхоз "Память Кирова" слесарем. Одновременно
поступаю в ВГАУ им. К.Д. Глинки (до этого был СХИ, на данный момент ВГАУ им.
Петра I ) на факультет "Агробизнес" на заочной основе 1997 - 1998 г.,
потом отпуск академический в связи с призывом на военную службу 1998 - 2000 г.
Служил в рязанской области 16 ОБСпН. Пришел мл. сержантом. Вернувшись из армии
восстановился в ВГАУ им. К.Д. Глинки и продолжил обучение. Работал агрономом-семеноводом 2001 - 2006 год по совместительству
Заведующим ТОКом. В 2006 году закончил
обучение. В 2006 году уезжаю в Новосибирск к
родной сестре и пытаюсь устроиться по специальности. С 2006 года по 2008
год работал на разных работах, начиная с
грузчика и закончил, учеником на
стекольном заводе "Экран". По своей специальности не удалось
устроиться. Далее, из за стрессового
состояния, начал выпивать и вступил в конфликт с местным криминалом. Причина
конфликта кража моих документов, а именно паспорта. После разговора с одним
человеком паспорт вернули, но агрессия не прошла. Пришлось вернуться в
Воронежскую область с. Шишовка Бобровского района. С 2008 года по 2010 год
пытался найти и устроится на работу, но из за сильнейшего стресса начал
выпивать и все заканчивалось увольнением
с работы. С 2010 года начал ходить в церковь. Постепенно бросил пить и
курить. С 2010 года и по сей день нигде
не работаю. Занимаюсь огородом и хозяйством. Стал больше интересоваться
православной культурой. С 2012 года перестал ходить в храм по причине не
понимания со стороны священников и разделения взглядов, на то какая должна быть
церковь. Первая драка серьезная произошла в 7 классе, в результате который я
чуть не убил соперника. После этого случая, я зарекся не в какие драки и ссоры не вступать
и решать все мирным путем и только в крайнем случае применять силу.Но в основном я стараюсь уйти и не провоцировать конфликты. Обожаю зиму и снега. Плохо переношу жару. Мое хоббикомпьютерные игры в сфере управленческой деятельности, экономической
деятельности, боевых действий. Я люблю стратегические игра основанные на
исторических событиях. Не люблюфантастику и все что связано с будущем. Нужно жить историей, а не думать что
будет завтра. И основываясь на исторических фактах не допускать ошибки прошлых лет.