Родился в Кыргызстане г. Кара-Балта. Проживал в п.г.т.Каинда Панфиловского района Фрунзенской области (на данный момент Бишкекской

области) до 1993 года. За время обучения до 1993 года сменил четыре школы.

Национальность Русский. До революции родители дедушки проживали в Воронежской

области, родители бабушки в Сузунской области Сибирь. Первую тройку получил в 7

классе по географии. Первый урок прогулял также в 7 классе. Первую двойку

получил в 11 классе. Родителей первый раз вызвали в школу за прогулы уроков в

11 классе. В 1993 году все бросили и бежали в Россию с. Шестаково Бобровского

района Воронежской области. С 1993 по 1996 год учился в Шестаковской школе

полного общего образования. Летом 1996 года переезд в с. Шишовка Бобровского района Воронежской области. 11

класс заканчивал в Шишовской школе полного общего образования. В 1997 году

устроился на роботу в колхоз "Память Кирова" слесарем. Одновременно

поступаю в ВГАУ им. К.Д. Глинки (до этого был СХИ, на данный момент ВГАУ им.

Петра I ) на факультет "Агробизнес" на заочной основе 1997 - 1998 г.,

потом отпуск академический в связи с призывом на военную службу 1998 - 2000 г.

Служил в рязанской области 16 ОБСпН. Пришел мл. сержантом. Вернувшись из армии

восстановился в ВГАУ им. К.Д. Глинки и продолжил обучение. Работал агрономом-семеноводом 2001 - 2006 год по совместительству

Заведующим ТОКом. В 2006 году закончил

обучение. В 2006 году уезжаю в Новосибирск к

родной сестре и пытаюсь устроиться по специальности. С 2006 года по 2008

год работал на разных работах, начиная с

грузчика и закончил, учеником на

стекольном заводе "Экран". По своей специальности не удалось

устроиться. Далее, из за стрессового

состояния, начал выпивать и вступил в конфликт с местным криминалом. Причина

конфликта кража моих документов, а именно паспорта. После разговора с одним

человеком паспорт вернули, но агрессия не прошла. Пришлось вернуться в

Воронежскую область с. Шишовка Бобровского района. С 2008 года по 2010 год

пытался найти и устроится на работу, но из за сильнейшего стресса начал

выпивать и все заканчивалось увольнением

с работы. С 2010 года начал ходить в церковь. Постепенно бросил пить и

курить. С 2010 года и по сей день нигде

не работаю. Занимаюсь огородом и хозяйством. Стал больше интересоваться

православной культурой. С 2012 года перестал ходить в храм по причине не

понимания со стороны священников и разделения взглядов, на то какая должна быть

церковь. Первая драка серьезная произошла в 7 классе, в результате который я

чуть не убил соперника. После этого случая, я зарекся не в какие драки и ссоры не вступать

и решать все мирным путем и только в крайнем случае применять силу.Но в основном я стараюсь уйти и не провоцировать конфликты. Обожаю зиму и снега. Плохо переношу жару. Мое хоббикомпьютерные игры в сфере управленческой деятельности, экономической

деятельности, боевых действий. Я люблю стратегические игра основанные на

исторических событиях. Не люблюфантастику и все что связано с будущем. Нужно жить историей, а не думать что

будет завтра. И основываясь на исторических фактах не допускать ошибки прошлых лет.