2D middle Artist

Александр 2D middle Artist

Краснодар • 23 года

Ключевая информация:

Владею 2-d графикой, отличные знания Adobe Photoshop и Adobe Flash Player. Свободно работаюна планшете. Владею навыками акварельной живописи, знаю пластическую анатомию человека и

прочие дисциплины связанные с профессиональной разработкой иллюстраций и изображений.

Опыт работы:

2d-artist, scetcher, concept designer, UI

Работаю в IT сфере 3.5 года.

2013 - 2015 (более 2 лет) в американской компании Arkadium и с 2015 - по сей день в Plarium.

Портфолио:

Портфолио с моими работами можно посмотреть тут: https://www.artstation.com/artist/alexg