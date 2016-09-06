2D middle Artist
Александр 2D middle Artist
Краснодар • 23 года
Ключевая информация:
Владею 2-d графикой, отличные знания Adobe Photoshop и Adobe Flash Player. Свободно работаюна планшете. Владею навыками акварельной живописи, знаю пластическую анатомию человека и
прочие дисциплины связанные с профессиональной разработкой иллюстраций и изображений.
Опыт работы:
2d-artist, scetcher, concept designer, UI
Работаю в IT сфере 3.5 года.
2013 - 2015 (более 2 лет) в американской компании Arkadium и с 2015 - по сей день в Plarium.
Портфолио:
Портфолио с моими работами можно посмотреть тут: https://www.artstation.com/artist/alexg
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Тематические иконкки317 просмотров
- Иконки на тему магии439 просмотров
- Иконки в стиле стимпанк1186 просмотров