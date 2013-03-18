fazlikjon

Фазлиддирн fazlikjon

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Студент заочник (ОНПУ - Украина)

Аминов Фазлиддин

Дата рождения: 23 октября 1993 года

Адрес: г.Одесса, ул.Комитетская 11/17

Контактный телефон: (093)4109766 E-mail: [email protected]

Цель: Веб – Дизайнер, Веб - Разработчик .

Опыт работы: TM-Nasvyazi-Odessa(nasvyazi.in.ua) OOO – Tasmir – Dushanbe(tasmir.tj)

Образование:

20012-2016 г.г. Одесская национальный политехнический университет

Институт компьютерных систем и отраслей экономики

Факультет экономической кибернетики

Программист(бакалавр)

Заочное отделение

Знание языков:

Русский свободно

Украинский средний

Английский начальный

Дополнительные сведения:

Уверенный пользователь: ПК, MC Office,HTML,CSS,PHP- MysqL

Личные качества:

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, неконфликтность, ответственность, обучаемость, целеустремленность

Дизайн сайтов
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