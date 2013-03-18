Аминов Фазлиддин
Дата рождения: 23 октября 1993 года
Адрес: г.Одесса, ул.Комитетская 11/17
Контактный телефон: (093)4109766 E-mail: [email protected]
Цель: Веб – Дизайнер, Веб - Разработчик .
Опыт работы: TM-Nasvyazi-Odessa(nasvyazi.in.ua) OOO – Tasmir – Dushanbe(tasmir.tj)
Образование:
20012-2016 г.г. Одесская национальный политехнический университет
Институт компьютерных систем и отраслей экономики
Факультет экономической кибернетики
Программист(бакалавр)
Заочное отделение
Знание языков:
Русский свободно
Украинский средний
Английский начальный
Дополнительные сведения:
Уверенный пользователь: ПК, MC Office,HTML,CSS,PHP- MysqL
Личные качества:
Коммуникабельность, стрессоустойчивость, неконфликтность, ответственность, обучаемость, целеустремленность