fbim

Гость fbim

 
45 лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет галерея

    $1000

    Ищем специалистов для оформления веб-сайта интернет-галереи по продаже картин и художественных аксессуаров. Бюджет работ - 500-600$. Файл прилагается.

    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Разработка HYIP сайта

    $50

    Разработка и установка HYIP сайта - без реферральной программы - простое управление - возможность изменения дизайна и контента сайта - дизайн

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад