Занемаюсь сантехникой.И ремонтами под ключ.

Вежливый опытный мастер выполнит сантехнические работы;установка ванной,унитаза,раковины и т.д.Монтаж разводка ГВС и ХВС полипропиленовых и металлопластиковых труб.Установка гребенок и счетчиков на воду.Установка смесителе и т.д.Замена внутренностей в бочках унитаза и сифонов и т.д.Так же ремонт ванной и сан узла под ключ. Монтаж сухих поло и расчет услуги за работу и расчет материала,доставки и демонтажа старых полов и т.д. Услуга всяких мелких работ по ремонту в квартире.Цены доступные,договоримся.Звоните!!!