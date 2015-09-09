fcppsoft

Дмитрий fcppsoft

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Извлечение данных, Парсинг, Грабинг. Анализ информации.

О себе:

- Высшее образование;

- 10 лет опыта программирования;

- Собственные технологии и алгоритмы;

- Десятки выполненных работ в области извлечения, разспознавания, очистки и анализа данных.

Специализация:

- Извлечение данных (web и пр.) [data extraction, data scraping, data mining];

- Распознавание и очистка данных [data cleanse];

- Парсинг/грабинг/анализ.

Базы данных
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от $70
от 1 дня
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Прикладное ПО
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от $70
от 1 дня
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Системное программирование
нет отзывов
от $70
от 1 дня
нет рейтинга