Извлечение данных, Парсинг, Грабинг. Анализ информации.
О себе:
- Высшее образование;
- 10 лет опыта программирования;
- Собственные технологии и алгоритмы;
- Десятки выполненных работ в области извлечения, разспознавания, очистки и анализа данных.
Специализация:
- Извлечение данных (web и пр.) [data extraction, data scraping, data mining];
- Распознавание и очистка данных [data cleanse];
- Парсинг/грабинг/анализ.
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