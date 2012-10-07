Приоритет сложным, нестандартным, масштабным проектам

Здравствуйте.

Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией ниже. Это поможет Вам быстро понять мои возможности и приоритеты в выборе проектов, а в итоге – сэкономить нам обоим время в результате сотрудничества.

Мои контакты: ICQ - 459331226, скайп - fd00ch, почта - [email protected]

Основное портфолио находится тут: http://www.free-lance.ru/users/GetMeLink/

Создаю только прикладные программы и библиотеки для Windows. Веб-программированием не занимаюсь.

Язык программирования – Delphi. Область применения: домашние, рабочие компьютеры и интернет-серверы.

Почти всегда программы не требуют установки и наличия на компьютере стороннего софта.

Работаю только по частичной предоплате или через сервис WebMoney Escrow. В последнем случае будьте готовы предоставить подробное задание.

Частичная предоплата: Вы платите 20-50% (чем выше сумма проекта – тем меньше первый платёж), я выполняю часть работы и показываю Вам. При необходимости Вы вносите свои корректировки. Потом выплачиваете следующую часть, я продолжаю работу. И так до полного освоения бюджета и завершения проекта.

WebMoney Escrow: http://www.weblancer.net/help/16.html

Важное замечание: срок выполнения проекта начинает отсчитываться с момента получения первого платежа или оформления Escrow-сделки.

Разумеется, если Вы не против, – я могу работать и по полной предоплате (если Вы не хотите по 2-3 раза бегать в банк и делать переводы).

Если Вы хотите:

- чтобы проект создавался эксклюзивно для Вас;

- чтобы я передал Вам исходники после окончания работы;

обязательно укажите это перед началом сотрудничества, цена в таких случаях (в т.ч. и на последующие доработки) может быть выше.

С удовольствием беру проекты по:

- парсингу различных ресурсов; многопоточность, работа через прокси, миллионные объёмы – не проблема;

- разработке программ, которые упрощают рутинные действия или автоматизируют бизнес-процессы;

- анализу и обработке данны, в т.ч. полученной после парсинга;

- разработке программ для работы с базами данных: как портативных (однопользовательских), так и сетевых (многопользовательских);

- автоматизированному заполнению интернет-магазинов со сбором данных из других источников; без необходимости рерайта, подбора/обработки фото, вычитки текста и проверки описаний;

- разработке программ с уникальным графическим интерфейсом; дизайн Ваш или стороннего дизайнера;

- разработке программ и библиотек для взаимодействия со специализированным оборудованием: купюроприёмниками, диспенсерами, принтерами чеков, ридерами смарт-карт.

Не берусь за:

- работу без предоплаты или без заключения Escrow-сделки;

- поддержку чужого кода (кроме исключительных случаев);

- работу при полном отсутствии задания или хотя бы формулировки задачи (в сложных проектах крайне желательно подробное ТЗ);

- выполнение студенческих работ (курсовые/дипломные проекты, люблю когда мой софт реально работает);

- создание накрутчиков, голосовалок (с гарантией того, что никто не отличит программу от настоящих пользователей и что накручиваемый ресурс не забанят).

К сожалению, не могу дать гарантий:

- на бесперебойную работу моих программ, которые взаимодействуют со сторонними интернет-ресурсами (за исключением общепринятых протоколов: ftp, smtp, и т.п.);

- что к Вам не применят санкции при злоупотреблении моими программами, которые работают со сторонними ресурсами.

Способы оплаты:

- WebMoney (WMR, WMZ, WME, WMU);

- Яндекс.Деньги;

- перевод на р/с в банке (Сбербанк, Альфа-клик);

- в исключительных случаях – денежные переводы (Western Union, Блиц, Золотая Корона и т.п.).