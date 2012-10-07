Здравствуйте.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией ниже. Это поможет Вам быстро понять мои возможности и приоритеты в выборе проектов, а в итоге – сэкономить нам обоим время в результате сотрудничества.
Мои контакты: ICQ - 459331226, скайп - fd00ch, почта - [email protected]
Основное портфолио находится тут: http://www.free-lance.ru/users/GetMeLink/
Создаю только прикладные программы и библиотеки для Windows. Веб-программированием не занимаюсь.
Язык программирования – Delphi. Область применения: домашние, рабочие компьютеры и интернет-серверы.
Почти всегда программы не требуют установки и наличия на компьютере стороннего софта.
Работаю только по частичной предоплате или через сервис WebMoney Escrow. В последнем случае будьте готовы предоставить подробное задание.
Частичная предоплата: Вы платите 20-50% (чем выше сумма проекта – тем меньше первый платёж), я выполняю часть работы и показываю Вам. При необходимости Вы вносите свои корректировки. Потом выплачиваете следующую часть, я продолжаю работу. И так до полного освоения бюджета и завершения проекта.
WebMoney Escrow: http://www.weblancer.net/help/16.html
Важное замечание: срок выполнения проекта начинает отсчитываться с момента получения первого платежа или оформления Escrow-сделки.
Разумеется, если Вы не против, – я могу работать и по полной предоплате (если Вы не хотите по 2-3 раза бегать в банк и делать переводы).
Если Вы хотите:
- чтобы проект создавался эксклюзивно для Вас;
- чтобы я передал Вам исходники после окончания работы;
обязательно укажите это перед началом сотрудничества, цена в таких случаях (в т.ч. и на последующие доработки) может быть выше.
С удовольствием беру проекты по:
- парсингу различных ресурсов; многопоточность, работа через прокси, миллионные объёмы – не проблема;
- разработке программ, которые упрощают рутинные действия или автоматизируют бизнес-процессы;
- анализу и обработке данны, в т.ч. полученной после парсинга;
- разработке программ для работы с базами данных: как портативных (однопользовательских), так и сетевых (многопользовательских);
- автоматизированному заполнению интернет-магазинов со сбором данных из других источников; без необходимости рерайта, подбора/обработки фото, вычитки текста и проверки описаний;
- разработке программ с уникальным графическим интерфейсом; дизайн Ваш или стороннего дизайнера;
- разработке программ и библиотек для взаимодействия со специализированным оборудованием: купюроприёмниками, диспенсерами, принтерами чеков, ридерами смарт-карт.
Не берусь за:
- работу без предоплаты или без заключения Escrow-сделки;
- поддержку чужого кода (кроме исключительных случаев);
- работу при полном отсутствии задания или хотя бы формулировки задачи (в сложных проектах крайне желательно подробное ТЗ);
- выполнение студенческих работ (курсовые/дипломные проекты, люблю когда мой софт реально работает);
- создание накрутчиков, голосовалок (с гарантией того, что никто не отличит программу от настоящих пользователей и что накручиваемый ресурс не забанят).
К сожалению, не могу дать гарантий:
- на бесперебойную работу моих программ, которые взаимодействуют со сторонними интернет-ресурсами (за исключением общепринятых протоколов: ftp, smtp, и т.п.);
- что к Вам не применят санкции при злоупотреблении моими программами, которые работают со сторонними ресурсами.
Способы оплаты:
- WebMoney (WMR, WMZ, WME, WMU);
- Яндекс.Деньги;
- перевод на р/с в банке (Сбербанк, Альфа-клик);
- в исключительных случаях – денежные переводы (Western Union, Блиц, Золотая Корона и т.п.).