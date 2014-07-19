Грамотные и читабельные тексты, не нуждающиеся в дальнейшей доработке

Профессиональный журналист, в СМИ – с начала 2000-х. Работал репортёром, выпускающим редактором, корректором. За это время стал абсолютным универсалом по части составления текстов – сейчас всё реже попадаются темы, на которые я писал бы впервые.

Моё первое – инженерное – образование позволяет браться за технические и научные тексты практически любого уровня «заковыристости». А врождённая грамотность и большой журналистский опыт дают возможность удовлетворить запросы самого привередливого заказчика, облечь сложный для восприятия материал в лёгкую и доступную литературную форму.

К работе подхожу ответственно, словесной чехардой не занимаюсь, воду не лью. Клиенты не позже оговорённых предварительно сроков получают грамотные, идеально вычитанные тексты, которые не нуждаются в дальнейшей доработке.