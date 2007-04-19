необходимо написание/редактирование имеющихся текстов для сайта (ов), тематика в основном недвижимость. чужие статьи не интересуют, не должно быть предложений, абзацев с других источников, этот момент будет серьезно отслеживаться. тексты должны быть оригинальные. желательно отправить ссылку ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $110Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
1)Необходимо доработать каталог ссылок для двух аналогичных сайтов www.ipot.ru и www.fil-house.ru . Окончательный вид его должен быть похож на http://www.filhouse.ru/4.html . Обмен ссылок производится либо добавлением ссылки посетителем сайта заполнением формы, которая «ждет» одобрение ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
необходимо продвижение трех сайтов схожей тематики по серьезным запросам, интересует только "белая" оптимизация.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт17 лет назад
необходимо доделать (или сделать заново) каталог ссылок, формы заказа/заявки отправляемой с сайта на почту, и помочь в устранении некоторых недочетов в вестке.Веб-программирование21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
8 баллов
9 лет назад
Ответный отзыв
понимает требования клиента, выполняет работу качественно и в срок, справляется со сложной работой, находит и исправляет чужие ошибки. РЕКОМЕНДУЮ !