необходимо написание/редактирование имеющихся текстов для сайта (ов), тематика в основном недвижимость. чужие статьи не интересуют, не должно быть предложений, абзацев с других источников, этот момент будет серьезно отслеживаться. тексты должны быть оригинальные. желательно отправить ссылку ...