fdn

Дмитрий Филимонов fdn

 
45 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Sect0R
Руслан 
37 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$70
8 баллов
9 лет назад
Необходимо доработать имеющийся каталог ссылок
Отлично
понимает требования клиента, выполняет работу качественно и в срок, справляется со сложной работой, находит и исправляет чужие ошибки. РЕКОМЕНДУЮ !
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