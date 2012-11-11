Логотипы, Баннеры, Ретушь, Фото-арт

Рад приветствовать вас у себя на страничке, меня зовут Алексей и я молодой дизайнер,

я не спроста подчеркнул то что я молодой дизайнер, я проявляю активнось даже в тех заказах на которые опытные профи не обратили бы внимания или не оценили бы бюджет работы.

Работы в разделе портфолио будут постоянно добавляться, но как сейчас вы уже можете оценить качество исполнения на хорошем уровне.

Я всегда учту ваши вкусы и ваше видение конкретного результата или же разработаю все сам от начала и до конца,

в любом случае вы останетесь довольны.