Логотипы, Баннеры, Ретушь, Фото-арт
Рад приветствовать вас у себя на страничке, меня зовут Алексей и я молодой дизайнер,
я не спроста подчеркнул то что я молодой дизайнер, я проявляю активнось даже в тех заказах на которые опытные профи не обратили бы внимания или не оценили бы бюджет работы.
Работы в разделе портфолио будут постоянно добавляться, но как сейчас вы уже можете оценить качество исполнения на хорошем уровне.
Я всегда учту ваши вкусы и ваше видение конкретного результата или же разработаю все сам от начала и до конца,
в любом случае вы останетесь довольны.
Портфолио
- Удаление объектов с фотографии117 просмотров
- FG Games130 просмотров
- Лого "Blockpost"127 просмотров