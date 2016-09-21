Front-end разработчик.

Приветствую, меня зовут Артур и я веб-разработчик из Литвы.Моя цель ‒ сделать интернет лучшим местом: более быстрым, красивым и удобным.

Для достижения своей цели, я выбрал нелёгкий, но такой манящий путь веб-разработчика и следую по этому пути уже более 4 лет.

Больше всего, мне нравится заниматься фронт-энд'ом: разрабатывать интерфейсы, улучшать взаимодействие пользователей с ними, делать сайты доступными, лёгкими и сверхскоростными.

Не смотря на то, что я, по большей части, являюсь узконапраленным специалистом, один я не пропаду, т.к. имею навыки прототипирования, проектирования, дизайна, бэк-энд'а, а так же оптимизации и продвижения сайтов.

Более техническим языком

На пути становления, мне приходится много учиться и работать, благодаря этому, я могу похвастаться как теоретическими, так и практическими знаниями.

В основном, я работаю на удалённой основе, как одиночным фрилансером, так и частью команды.

Если говорить о технологиях, я владею HTML, начиная со старенькой 4.1 спецификации, до современной HTML5. Так же CSS от 5 спецификации, до современной, ещё не так хорошо поддерживаемой, но так манящей CSS4, включая CSS3. Ну и само собой JavaScript, как ES5, так и ES6, также известным как ES2015.

Что о JavaScript, свободно пользуюсь jQuery библиотекой, при этом, могу без труда от неё отказаться, если на то есть причины, и писать чистый ванильный код. Умею работать с XMLHttpRequest, Fetch, AJAX, JSON форматом. Практикую ООП, MVC и REST. Стараюсь структуризировать код и делать его легко масштабируемым.

Имею опыт работы с фреймворком AngularJs 1.5, а на данный момент активно практикую React Redux.

Я делаю адаптивную верстку, оптимизирую изображения и подготавливаю их для ретина экранов. Стараюсь делать правильную семантическую разметку. Так же, внимание уделяю самому коду и архитектуре приложения. Стараюсь быть в курсе популярных стайл-гайдов, пользуюсь линтерами(eslint. stylelint), использую BEM/SMACSS методологии. Для автоматизации процессов и сборки модулей, использую Gulp+Webpack, а для командной работы и в целом для ведения проектов - Git/GitHub.

Активно пользуюсь pug(jade) шаблонизатором, pre и post преоцессорами CSS, такими как PostCSS, Sass, Less. Имею хороший опыт использования Bootstrap. Бэк-энд задачи решаю с помощью NodeJs + Express/Koa.

Могу работать с системой управления содержимым WordPress, создавать для него темы. Так же генерировать статические страницы с помощью Jekyll.

Набор технологийМои любимые технологии более коротко и наглядно:

Клиентское программирование: ECMAScript 2016, jQuery, React Redux

Разметка: HTML5 + pug(jade)

Стилизация: CSS3/4: PostCss, Sass, + Bootstrap + BEM, SMACSS

Работа с изображениями: Оптимизация, Спрайты, подготовка для ретина дисплеев, SVG

Отзывчивость: Responsive/adaptive, Mobile first, Graceful Degradation

Оптимизация: Валидность, семантика, SEO

Сборка: Gulp, Webpack

Системы контроля версий: Git, GitHub

Серверное программирование: NodeJs + Express/Koa

Базы данных: SQL, MongoDB

CMS: WordPress

Итог

За время моего становления, как специалиста, мне пришлось столкнуться с немалым количеством трудностей, многому научиться и многое понять. В том числе и то, что нет предела совершенству и предстоит ещё многое пройти.

Я уверен, что мне получится сделать себя лучше, а вместе с этим и интернет, к которому я прикоснусь.