Программист 1С

Опыт разработки 1С 7.7 "Торговля и Склад", "Бухгалтерия предприятия", 1С 8.х "Управление торговлей" 10.2,10.3. Опыт внедрения и сопровождения мобильной торговли "Оптимум", "Агент+", "СТ-мобайл" (в том числе не типовые внедрения оптимум под большие объемы передаваемых данных и интеграция в нераспространенные учетные системы). Опыт работы с MS SQL server( прямые запросы из 1С, создание вспомогательных баз под логирование измененений объектов 1С, интеграция мобильной системы "Оптимум" напрямую с SQL базой).