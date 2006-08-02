Здравствуйте, рисую хорошие флэш-сайты и анимирую их же.
Выполнил несколько очень качественых работ, если вам необходимо показать портфолио (при заказе или нет:) ), то я пришлю вам его на электронный адрес при вашем запросе. моя почта [email protected]
Да вообше вот спектор услуг:
Баннеры, Флэш-сайты, промо-сайты (флэш и html тип), Логотипы, Флэш-Презентации.
Гарантированно заказ выполню хорошо и креативно.
Опять же повторюсь, для просмотра моего портфолио напишите на [email protected] что вы хотите посмотреть портфолио, и я пришлю.
Еще ни кто не жаловался:)
Спасибо.
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