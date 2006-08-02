Здравствуйте, рисую хорошие флэш-сайты и анимирую их же.

Выполнил несколько очень качественых работ, если вам необходимо показать портфолио (при заказе или нет:) ), то я пришлю вам его на электронный адрес при вашем запросе. моя почта [email protected]

Да вообше вот спектор услуг:

Баннеры, Флэш-сайты, промо-сайты (флэш и html тип), Логотипы, Флэш-Презентации.

Гарантированно заказ выполню хорошо и креативно.

Опять же повторюсь, для просмотра моего портфолио напишите на [email protected] что вы хотите посмотреть портфолио, и я пришлю.

Еще ни кто не жаловался:)

Спасибо.