febr

Андрей Золотаренко febr

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Создание и дизайн сайтов, логотипов, полиграфия

http://art-harmony.org.ua

http://art-harmony.org.ua/ru

Мои сайты, портфолио

Золотаренко Андрей

Моб. 063 64 65 361

Цель

Дизайнер компьютерной графики

Персональная Информация

дата рождения:14.01.1981 семейное положение, женат

Образование

Факультет: конструирование и дизайн предметов народного потребления

Специальность: художник модельер

Учебный центр

Дизайн компьютерной графики

Учебный центр

(Web) дизайн

Практические навыки

Adobe Photoshop , Corel Draw, Adobe Illustrator CS2, html, CSS, Flash

Опыт работы

(2009 по сегодняшний день)

Обязанности: дизайнер, web – дизайн.

(2008- 2009)

Обязанности: графический дизайнер, web – дизайн.

(2007- 2008)

Обязанности: графический дизайнер, web – дизайн.

(2006-2007)

Обязанности: дизайнер, web – дизайн.

( 2001-06 )

Обязанности: дизайн, веб-дизайн.

( 2001 )

Обязанности: обработка фотографий

( 2000-01 )

Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,

маркетинговые исследования

( 97-2002 )

Обязанности: решение вопросов связанных с организацией

выставки, регистрация посетителей

( 97 ) промоутер

( 96 ) промоутер

( с 96) модель-фотомодель

Дизайн сайтаHTMLCSSFlashIllustratorPhotoshop
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1521
Баннеры
нет отзывов
от $40
от 1 дня
#3396
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $70
от 2 дней
#4450
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $200
от 2 дней
#5698