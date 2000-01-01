Мои сайты, портфолио
Золотаренко Андрей
Моб. 063 64 65 361
Цель
Дизайнер компьютерной графики
Персональная Информация
дата рождения:14.01.1981 семейное положение, женат
Образование
Факультет: конструирование и дизайн предметов народного потребления
Специальность: художник модельер
Учебный центр
Дизайн компьютерной графики
Учебный центр
(Web) дизайн
Практические навыки
Adobe Photoshop , Corel Draw, Adobe Illustrator CS2, html, CSS, Flash
Опыт работы
(2009 по сегодняшний день)
Обязанности: дизайнер, web – дизайн.
(2008- 2009)
Обязанности: графический дизайнер, web – дизайн.
(2007- 2008)
Обязанности: графический дизайнер, web – дизайн.
(2006-2007)
Обязанности: дизайнер, web – дизайн.
( 2001-06 )
Обязанности: дизайн, веб-дизайн.
( 2001 )
Обязанности: обработка фотографий
( 2000-01 )
Обязанности: общение с экспонентами, сбор информации,
маркетинговые исследования
( 97-2002 )
Обязанности: решение вопросов связанных с организацией
выставки, регистрация посетителей
( 97 ) промоутер
( 96 ) промоутер
( с 96) модель-фотомодель