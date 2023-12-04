Создание сайтов на Тильде и Фигме
Здравствуйте! Я Анна, дипломированный и сертифицированный частный маркетолог, также веб-дизайнер на Тильде. Создаю сайты и настраиваю рекламу Вк (таргет) и на Яндексе.
Дизайн - это не просто красивая картинка, а целый комплект всех важных и мелких элементов, начиная от цветовых оттенков, заканчивая шрифтами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннер для карточки товаранет просмотров
- Магазин корейских кремов1 просмотр
Веб-программирование
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