Создание сайтов на Тильде и Фигме

Здравствуйте! Я Анна, дипломированный и сертифицированный частный маркетолог, также веб-дизайнер на Тильде. Создаю сайты и настраиваю рекламу Вк (таргет) и на Яндексе.

Дизайн - это не просто красивая картинка, а целый комплект всех важных и мелких элементов, начиная от цветовых оттенков, заканчивая шрифтами.