federatsiya10lis

Анна federatsiya10lis

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Создание сайтов на Тильде и Фигме

Здравствуйте! Я Анна, дипломированный и сертифицированный частный маркетолог, также веб-дизайнер на Тильде. Создаю сайты и настраиваю рекламу Вк (таргет) и на Яндексе.
Дизайн - это не просто красивая картинка, а целый комплект всех важных и мелких элементов, начиная от цветовых оттенков, заканчивая шрифтами.

Портфолио

Веб-программирование
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$1/час
от $1от 1 дня
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