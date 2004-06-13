fediafilatov

Фёдор Филатов fediafilatov

 
19 летРоссия/Пермь
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Создание моделей для ЧПУ, 3D принтеров и других подобных назначений!

Создаю 3D модели для станков ЧПЦ, 3D принтеров и других подобных назначений, в том числе занимаюсь

моделированием ювелирных изделий. Опыт работы – 2 года на предприятии и более

3-ёх лет удалённой работы с клиентами.

Портфолио
3D-графика
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$7/час
от $14от 1 дня
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