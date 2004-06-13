Создание моделей для ЧПУ, 3D принтеров и других подобных назначений!
Создаю 3D модели для станков ЧПЦ, 3D принтеров и других подобных назначений, в том числе занимаюсь
моделированием ювелирных изделий. Опыт работы – 2 года на предприятии и более
3-ёх лет удалённой работы с клиентами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Панно для ЧПУ станка4 просмотра
- Панно для ЧПУ станка2 просмотра
- Ювелирное изделие по фото.2 просмотра
- Панно2 просмотра
3D-графика
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$7/час
от $14от 1 дня
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