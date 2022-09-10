Добрый вечер! Я программист, пишу чат-ботов для телеграмма. Пишу данных чат ботов на языке программирования python.

Доброго времени суток!

Меня зовут Федор, я программист на данный момент фрилансер. Пишу чат ботов как для телеграмма, так и для Вконтакте. Пишу данных ботов на языке программирования python, таак же могу создавать ботов для вас через конструктор. Опыт работы достаточно маленький, ха опытом и заработком и пришел на эту биржу. Опыт работы был на фриланс бирже kwork.

всем спасибо за внимание!

Хорошего вам дня!