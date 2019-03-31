Технические переводы с русского на английский, с английского на русский

У меня есть опыт более 5 лет технических переводов с английского языка на русский, с немецкого языка на русский. Есть возможность заверения технических переводов с английского языка для таможенного оформления, так как диплом защищен на английском языке. Занимаюсь в основном техническими и юридическими переводами (инструкции по эксплуатации, документы для таможенного оформления, договора, счета, паспорта безопасности и тд)