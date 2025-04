Переводчик, преподаватель английского, русского, украинского языков. Менеджер внешнеэкономической деятельности.

Занимаюсь переводами и преподаванием, опыт более восьми лет. Есть три диплома, рекомендательные письма, опыт работы в международных компаниях в Украине, России и Китае. Работала в университетах и бюро переводов.

Translator, teacher of English, Russian, Ukrainian languages. Foreign trade manager.

I am engaged in translation and teaching, experience is more than eight years. There are three diplomas, letters of recommendation, work experience in international companies in Ukraine, Russia, and China. I have worked at universities and translation agencies.