fedosowaketrin

Катя,17 лет. Живу в городе Харьков. Учусь в педагогическом вузе на филологии. С 9 класса начала писать научные работы областного уровня по украинскому языку.
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Работаю с заказами на транскрибацию и редактирование текста.
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Живу в Украине в семье билингвов и считаю, что могу без труда воспринимать текст любой сложности на слух, так как являюсь носителем двух языков.
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Я знаю грамматику и пунктуацию русского и украинского языков в совершенстве. И до сих пор развиваюсь в этом направлении,изучая новые правила.
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Есть опыт работы в Microsoft Word. Могу выполнять задания на данной платформе.
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Сейчас я изучаю различные виды фриланса.
Для того чтобы в дальнейшем рассматривать работу с ними как стабильные источники дохода.
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Я обеспечиваю вам быстрое и качественное выполнение задания, при условии предоставления мне чётких условий.
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Если при работе мною будут совершены ошибки, я гарантированно переделаю работу исходя из ваших условий.
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Связь
Инстаграм @kattri_ne
Телеграмм +380971663361
Почта [email protected]