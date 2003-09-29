fedosowaketrin

Катя,17 лет. Живу в городе Харьков. Учусь в педагогическом вузе на филологии. С 9 класса начала писать научные работы областного уровня по украинскому языку.

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Работаю с заказами на транскрибацию и редактирование текста.

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Живу в Украине в семье билингвов и считаю, что могу без труда воспринимать текст любой сложности на слух, так как являюсь носителем двух языков.

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Я знаю грамматику и пунктуацию русского и украинского языков в совершенстве. И до сих пор развиваюсь в этом направлении,изучая новые правила.

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Есть опыт работы в Microsoft Word. Могу выполнять задания на данной платформе.

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Сейчас я изучаю различные виды фриланса.

Для того чтобы в дальнейшем рассматривать работу с ними как стабильные источники дохода.

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Я обеспечиваю вам быстрое и качественное выполнение задания, при условии предоставления мне чётких условий.

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Если при работе мною будут совершены ошибки, я гарантированно переделаю работу исходя из ваших условий.

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Связь

Инстаграм @kattri_ne

Телеграмм +380971663361

Почта [email protected]