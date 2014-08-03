fedot678678

Максим Костромин fedot678678

 
39 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменения в страницу сайта.

    Сайт secm.ru . 1)Заголовок на мобильных устройствах налезает на телефон, нужно сделать так, чтобы отображалось как на ПК. 2)На странице католог сделать 7 окошек с лого товара и пояснением сверху. http://www.pictureshack.ru/view_87883_Untitled.png 3)На главную страницу добавить текст, напишу ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внести изменение в страницу сайта.

    http://hkar.ru/uOeP сайт Поменять надпись и растянуть ее по центру перенеся блок с телефоном ниже. Блок сертификаты с низа сайта и вертикального сделать горизонтальным и перенести слева телефонного блока .

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Изменение в страницу сайта.

    http://firepic.org/?v=6.2014-08-03_h8sqjutu4wya.png Кнопки навигации как то поярче сделать. Сделать надпись интернет-магазин ......... с читаемым шрифтом и чтобы как то удобоваримо компоновалось с блоком телефон. колонку сертификат в подвал сайта перенести.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
serjyamp
Сергей 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$4
10 баллов
9 лет назад
Внести изменение в страницу сайта.
хороший заказчик, всегда на связи, оплата своевременно. буду рад сотрудничать и дальше, всем рекомендую ;)
Все по ТЗ и быстро.
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