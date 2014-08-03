fedot678678

Сайт secm.ru . 1)Заголовок на мобильных устройствах налезает на телефон, нужно сделать так, чтобы отображалось как на ПК. 2)На странице католог сделать 7 окошек с лого товара и пояснением сверху. http://www.pictureshack.ru/view_87883_Untitled.png 3)На главную страницу добавить текст, напишу ...