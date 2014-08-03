fedot678678

Перевести несколько предложений с русского на английский , максимально точно.
- Переводы18 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт secm.ru . 1)Заголовок на мобильных устройствах налезает на телефон, нужно сделать так, чтобы отображалось как на ПК. 2)На странице католог сделать 7 окошек с лого товара и пояснением сверху. http://www.pictureshack.ru/view_87883_Untitled.png 3)На главную страницу добавить текст, напишу ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
http://hkar.ru/uOeP сайт Поменять надпись и растянуть ее по центру перенеся блок с телефоном ниже. Блок сертификаты с низа сайта и вертикального сделать горизонтальным и перенести слева телефонного блока .HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
http://firepic.org/?v=6.2014-08-03_h8sqjutu4wya.png Кнопки навигации как то поярче сделать. Сделать надпись интернет-магазин ......... с читаемым шрифтом и чтобы как то удобоваримо компоновалось с блоком телефон. колонку сертификат в подвал сайта перенести.HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Перенести меню -главная, о нас сверху баннеров гарантия-наши преимущества-доставка. Логотип растянут по ширине.HTML-верстка9 заявокЗакрыт9 лет назад