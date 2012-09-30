fedotio

Фёдор Лепешкин fedotio

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оцифровать семейные фото

    Есть около 1000 семейных фотографий, около 20 пленок и две видеокассеты. Требуется оцифровать данные, для фото сделать минимальную ретушь. Фотографии могу передать под роспись (Москва), либо могу предоставить комнату для работы.

    Ретушь фото
    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка моделей банки и крышки

    $20

    Для производства тестовых пресс-форм для банки и пластиковой крышки требуется подготовить модели. Существуют согласованные с заказчиком модели, модель крышки от производителя в формате  .pdf. Есть небольшое количество изменений, которые необходимо внести в модель, чтобы получить версию ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Настройка шаблонного сайта "под ключ"

    $250

    Добрый день, передо мной стоит проблема настройки купленного шаблона Presta shop под меня. Потратил на это огромное количество времени, но ряд вопросов решить не смог. Всё подробно описал в техническом задании. Пожалуйста, прочитайте сначала техническое ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перевод шаблона и наполнение сайта контентом

    $100

    Добрый день. Имеется приобретенный шаблон для интернет-магазина одежды (www.edenclothes.ru) Требуется полностью перевести сайт (включая надписи на кнопках, например empty для корзины), наполнить содержанием (имеются фото всех вещей, классификация). Провести краткий ликбез как поменять цену/добавить вещь в ...

    Prestashop
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотосъемка одежды для интернет-магазина

    Добрый день. Наиболее полно задание постарался описать в приложеном файле. Модели/студия/визажист свои. Все они также искались и ищутся на открытых рыночных условиях, так что если у фрилансера есть там например модели, с которыми он уже работал ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
4 года назад
Доработка моделей банки и крышки
да все верно
После ознакомления с моделями отказался от заказа, обосновав технической невозможностью качественно выполнить заказ. Позднее убедился в его правоте.
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