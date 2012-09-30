Есть около 1000 семейных фотографий, около 20 пленок и две видеокассеты. Требуется оцифровать данные, для фото сделать минимальную ретушь. Фотографии могу передать под роспись (Москва), либо могу предоставить комнату для работы.
- Обработка фотографий8 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Для производства тестовых пресс-форм для банки и пластиковой крышки требуется подготовить модели. Существуют согласованные с заказчиком модели, модель крышки от производителя в формате .pdf. Есть небольшое количество изменений, которые необходимо внести в модель, чтобы получить версию ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Добрый день, передо мной стоит проблема настройки купленного шаблона Presta shop под меня. Потратил на это огромное количество времени, но ряд вопросов решить не смог. Всё подробно описал в техническом задании. Пожалуйста, прочитайте сначала техническое ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день. Имеется приобретенный шаблон для интернет-магазина одежды (www.edenclothes.ru) Требуется полностью перевести сайт (включая надписи на кнопках, например empty для корзины), наполнить содержанием (имеются фото всех вещей, классификация). Провести краткий ликбез как поменять цену/добавить вещь в ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Наиболее полно задание постарался описать в приложеном файле. Модели/студия/визажист свои. Все они также искались и ищутся на открытых рыночных условиях, так что если у фрилансера есть там например модели, с которыми он уже работал ...Фотосъемка1 заявкаЗакрыт11 лет назад