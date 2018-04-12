3d туры, аэрофотосъемка, ar модели, vr тренажеры, обучающие системы и игры на основе 3d туров

7 летний опыт в разработке визуальных и программных продуктов.

Более 300 реализованных проектов от простых до очень сложных.

Работа с крупными корпорациями, муниципальными учреждениями, малым и средним бизнесом, частными лицами.

Профессиональное оборудование для съемки 3d туров, более 50 командировок по всей территории РФ.

Собственная платформа для создания, настройки, хранения и выгрузки визуальных продуктов: https://tenzori.com

Создано свыше 100 AR моделей для демонстрации и наглядного обучающего материала для учебных заведений и выставок.

На данный момент создано 3 VR симулятора, один из которых применяется для обучения сотрудников в крупной международной корпорации.