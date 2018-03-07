В прикрепленном файле небольшое описание задания. Прошу ознакомиться и откликнуться тех, кто способен реализовать задачу и в дальнейшем поддерживать скрипт. Пишите ваши вопросы, скроки и цены. ...
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Основная задача, которую надо реализовать описана в данном файле tabtag.ml/tz.txt В файле описана мвп-версия, при успешном выполнение этой задачи будем обсуждать дополнительные разработки. Поэтому и хочется найти одного ...Веб-программирование22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Вот небольшое описание задания: tabtag.ml/p2p.txt Прошу ознакомиться и откликнуться тех, кто способен реализовать задачу и в дальнейшем поддерживать скрипт. Пишите ваши вопросы, скроки и цены. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать рекламную компанию в яндекс.директе с ключевыми словами на тематику "купить/продать/обменять биткоин" и т.д. Сам проект из себя представляет сервис/обменник по покупке криптовалют. Основной сайт в разработке. ...Контекстная реклама13 заявокЗакрыт7 лет назад