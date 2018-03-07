fedotov73

Николай fedotov73

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Разработать скрипт/робота/бота/программу

    В прикрепленном файле небольшое описание задания. Прошу ознакомиться и откликнуться тех, кто способен реализовать задачу и в дальнейшем поддерживать скрипт. Пишите ваши вопросы, скроки и цены. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать скрипт оплаты

    Основная задача, которую надо реализовать описана в данном файле tabtag.ml/tz.txt В файле описана мвп-версия, при успешном выполнение этой задачи будем обсуждать дополнительные разработки. Поэтому и хочется найти одного ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать скрипт

    Вот небольшое описание задания: tabtag.ml/p2p.txt Прошу ознакомиться и откликнуться тех, кто способен реализовать задачу и в дальнейшем поддерживать скрипт. Пишите ваши вопросы, скроки и цены. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Яндекс директ в нишу криптовалют, биткоин, ico

    Нужно сделать рекламную компанию в яндекс.директе с ключевыми словами на тематику "купить/продать/обменять биткоин" и т.д. Сам проект из себя представляет сервис/обменник по покупке криптовалют.  Основной сайт в разработке. ...

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад