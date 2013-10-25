Верстальщик, с небольшим опытом работы в веб студии.

Около года работал верстальщиком в Новокузнецкой веб студии, сначала удаленно, потом штатно.

Основная специализация - HTML и CSS верстка.

Имеются знания и практические навыки использования технологий адаптивной и резиновой верстки. Конечно же кросс браузерность (поддержка ранних версий браузеров заранее обсуждается с заказчиком).

Начальные знания Javascript, в частности фреймверка jquery.

Я так же знаком с языком РНР и построением MySQL баз, но это не является моей основной специализацией.

Мои знания в области веб разработки возможно пригодятся вам в принятии какого либо решения, касающегося вашего проекта.

Люблю "чистую" верстку, т.е. ту, что не нужно внедрять в какую либо CMS.

Для меня является нормой все свободное время уделять верстке и изучению новых технологий и приемов.

Спасибо, если дочитали и огромное спасибо, если выбрали меня для работы.