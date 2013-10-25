Около года работал верстальщиком в Новокузнецкой веб студии, сначала удаленно, потом штатно.
Основная специализация - HTML и CSS верстка.
Имеются знания и практические навыки использования технологий адаптивной и резиновой верстки. Конечно же кросс браузерность (поддержка ранних версий браузеров заранее обсуждается с заказчиком).
Начальные знания Javascript, в частности фреймверка jquery.
Я так же знаком с языком РНР и построением MySQL баз, но это не является моей основной специализацией.
Мои знания в области веб разработки возможно пригодятся вам в принятии какого либо решения, касающегося вашего проекта.
Люблю "чистую" верстку, т.е. ту, что не нужно внедрять в какую либо CMS.
Для меня является нормой все свободное время уделять верстке и изучению новых технологий и приемов.
Спасибо, если дочитали и огромное спасибо, если выбрали меня для работы.
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