Здравствуйте,меня зовут Александр.Я помогу вам воплотить ваши идеи в жизнь за самые короткие сроки.
Здравствуйте,меня зовут Александр.Обо мне.
●Образование-Среднее специальное.
●Служба ВС РФ
●Целеустремленный,ответственный,добрый.
●Продвинутый пользователь ПК.
Имею опыт работы со звуком,дизайном(2 года)
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Чем я могу быть вам полезен?
●Работы со звуком(создание,сведение,эффекты,звуковой дизайн)
●Дизайн(логотипы,визитки,оформление групп,упаковки,этикетки и прочее)
●Работа с текстом(Рерайтинг,копирайтинг)
●Работа с видео(Монтаж,трейлер,цветокоррекция)
●Обработка фото
Запоминающийся дизайн?или хороший качественный звук?
Я помогу вам воплотить ваши идеи в жизнь за самые короткие сроки.
Всегда на связи.
С уважением Александр.
Email- [email protected]
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