Здравствуйте,меня зовут Александр.Я помогу вам воплотить ваши идеи в жизнь за самые короткие сроки.

Здравствуйте,меня зовут Александр.Обо мне.

●Образование-Среднее специальное.

●Служба ВС РФ

●Целеустремленный,ответственный,добрый.

●Продвинутый пользователь ПК.

Имею опыт работы со звуком,дизайном(2 года)

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Чем я могу быть вам полезен?

●Работы со звуком(создание,сведение,эффекты,звуковой дизайн)

●Дизайн(логотипы,визитки,оформление групп,упаковки,этикетки и прочее)

●Работа с текстом(Рерайтинг,копирайтинг)

●Работа с видео(Монтаж,трейлер,цветокоррекция)

●Обработка фото

Запоминающийся дизайн?или хороший качественный звук?

Я помогу вам воплотить ваши идеи в жизнь за самые короткие сроки.

Всегда на связи.

С уважением Александр.

Email- [email protected]