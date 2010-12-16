feel_of_design

Дмитрий Евменов feel_of_designfeel_of_design
Чувство дизайна - как чувство юмора: оно либо есть, либо его нет.
Мало уметь пользоваться дизайнерскими средствами: графикой, цветом, формой. Нужно с их помощью уметь выразить мысль.
Мало красиво изобразить рекламируемый объект. Нужно уметь показать его суть, преимущества, выгоды и потенциал.
Мало предложить креативный подход. Нужно, чтобы целевая аудитория его смогла понять.
Мы делаем дизайн, в котором есть смысл.
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Создание Торговых Марок (позиционирование / выгоды для всех категорий ЦА / стратегия развития)
Дизайн POS и иных рекламных материалов
Разработка сайтов
Маркетинговое сопровождение как торговых марок, так и Компаний в целом.
Мы создаем не дизайн, мы формируем выгоды Ваших продуктов для Ващей ЦА в понятном для нее виде.