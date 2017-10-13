ЯРКИЙ, УДОБНЫЙ, АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН ПОД ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

НА FL.RU БОЛЕЕ 12 лет! Здесь совсем недавно.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЯРКОМ, УДОБНОМ, АДАПТИВНОМ ДИЗАЙНЕ.

Опыт более 12 лет, 400+ выполненных проектов.

АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН

ПОД ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

+ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕНДИНГИ И ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ

+ ИМИДЖЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ

+ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

++ УНИКАЛЬНЫЕ ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Большой опыт работы с объемными адаптивными проектами на 60-100 макетов. Своя модульная сетка, брейкпоинты под все устройства (320 px / 768 / 984 / 1176 / 1440+).

Продумываю пользовательское взаимодейсвие, проектирую интерактивные прототипы (Axure), трансформирую пользовательский опыт в удобный интерфейс и дополняю безупречной графикой. На выходе,- полностью готовые к верстке адаптивные макеты .psd, всех необходимых разрешений экрана.

МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:

+ Дизайн не ради дизайна или красивых картинок. Мой дизайн решает задачи бизнеса клиента, нравится пользователям и удовлетворяет их потребности.

+ Честность и открытость ведении проектов.Ответственный подход.

+ Железное соблюдение сроков. Всегда на связи.

+ Безупречное качество работы и уважительное отношение к правкам и пожеланиям клиента.

+ Не конвейер, каждый проект уникален, к каждому свой подход.

ВСЕГДА ГОТОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ и открыт для интересных проектов.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ? В СПб возможна личная встреча.

ДЛЯ СВЯЗИ

Тел.: +7 921 969 89 05 Telegram/WhatsApp/Viber

Mail: [email protected]

Skype: exvisualise