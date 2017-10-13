НА FL.RU БОЛЕЕ 12 лет! Здесь совсем недавно.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЯРКОМ, УДОБНОМ, АДАПТИВНОМ ДИЗАЙНЕ.
Опыт более 12 лет, 400+ выполненных проектов.
АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН
ПОД ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ
+ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕНДИНГИ И ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ
+ ИМИДЖЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ
+ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
++ УНИКАЛЬНЫЕ ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
Большой опыт работы с объемными адаптивными проектами на 60-100 макетов. Своя модульная сетка, брейкпоинты под все устройства (320 px / 768 / 984 / 1176 / 1440+).
Продумываю пользовательское взаимодейсвие, проектирую интерактивные прототипы (Axure), трансформирую пользовательский опыт в удобный интерфейс и дополняю безупречной графикой. На выходе,- полностью готовые к верстке адаптивные макеты .psd, всех необходимых разрешений экрана.
МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ:
+ Дизайн не ради дизайна или красивых картинок. Мой дизайн решает задачи бизнеса клиента, нравится пользователям и удовлетворяет их потребности.
+ Честность и открытость ведении проектов.Ответственный подход.
+ Железное соблюдение сроков. Всегда на связи.
+ Безупречное качество работы и уважительное отношение к правкам и пожеланиям клиента.
+ Не конвейер, каждый проект уникален, к каждому свой подход.
ВСЕГДА ГОТОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ и открыт для интересных проектов.
ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ? В СПб возможна личная встреча.
ДЛЯ СВЯЗИ
Тел.: +7 921 969 89 05 Telegram/WhatsApp/Viber
Mail: [email protected]
Skype: exvisualise