feelup

Романовский Илья feelup

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ЯРКИЙ, УДОБНЫЙ, АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН ПОД ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ

НА FL.RU БОЛЕЕ 12 лет! Здесь совсем недавно.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЯРКОМ, УДОБНОМ, АДАПТИВНОМ ДИЗАЙНЕ. 

Опыт более 12 лет, 400+ выполненных проектов. 

АДАПТИВНЫЙ ДИЗАЙН 

ПОД ВАШИ МАРКЕТИНГОВЫЕ ЗАДАЧИ 

+ ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕНДИНГИ И ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ 

+ ИМИДЖЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ САЙТЫ 

+ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

++ УНИКАЛЬНЫЕ ЛОГОТИПЫ, ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Большой опыт работы с объемными адаптивными проектами на 60-100 макетов. Своя модульная сетка, брейкпоинты под все устройства (320 px / 768 / 984 / 1176 / 1440+). 

Продумываю пользовательское взаимодейсвие, проектирую интерактивные прототипы (Axure), трансформирую пользовательский опыт в удобный интерфейс и дополняю безупречной графикой. На выходе,- полностью готовые к верстке адаптивные макеты .psd, всех необходимых разрешений экрана. 

МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 

+ Дизайн не ради дизайна или красивых картинок. Мой дизайн решает задачи бизнеса клиента, нравится пользователям и удовлетворяет их потребности. 

+ Честность и открытость ведении проектов.Ответственный подход. 

+ Железное соблюдение сроков. Всегда на связи. 

+ Безупречное качество работы и уважительное отношение к правкам и пожеланиям клиента. 

+ Не конвейер, каждый проект уникален, к каждому свой подход. 

ВСЕГДА ГОТОВ К КОНСТРУКТИВНОМУ ДИАЛОГУ и открыт для интересных проектов. 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ? В СПб возможна личная встреча.

ДЛЯ СВЯЗИ 

Тел.: +7 921 969 89 05 Telegram/WhatsApp/Viber 

Mail: [email protected] 

Skype: exvisualise