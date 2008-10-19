Ульянов Феликс Александрович
Дата рождения 23.05.1984 г.
Моб.тел: +38 066 422 89 22
Домашний телефон: +38 0552 22 4293
icq: 353 056 787
mail: [email protected]
skype: felixmalkis
Закончил Херсонский национальный технический университет в 2007 году по специальности программное обеспечение информационных систем.
Знание иностранных языков:
Английский разговорный и письменный.
Немецкий разговорный, свободное чтение.
Сертификация:
Certificat MCAD (Microsoft Certified Application Developer) M2555: Developing Microsoft .NET Applications for Windows
Сведения о работе:
23.05.08 – 19.10.2008 г. ОАО “Измаильский целюлозно-картонный комбинат” (г.Измаил)Инженер – программист.
3.11.08 г. – 01.04.2009 г. Garant-(г.Санкт-Петербург) Приходящий системный администратор,
Удаленный (c++, C#)программист.
Фирма Астра (г.Херсон). C# программист, Web программист.
Фриланс разработчик.
ЧП Баклановский (г. Херсон) – SEO, разработчик сайтов.
Web-Space.com.ua – HTML-верстальщик, шаблоннер, jscript фиччер, PHP developing.
(Joomla, Wordpress, Drupal, ShopScript, X-cart, 4images CMS)
Тестирование web приложений. Разработка веб интерфейсов.
(Zend framework, CodeIgniter, ExtJS)
Служебные обязанности:
ASP.NET сайты и системы.
.NET (C#): Многопоточные и сетевые приложения ,базы данных (ADO.NET) ,пользовательские приложения (Windows Forms, [WPF]). C++: сетевые приложения ,технологии (STL, MFC).
Профессиональные навыки:
ОС: Windows 9x/NT/XP/vista‚ Unix на уровне пользователя;
.NET (C#): Многопоточные и сетевые приложения, приложения для КПК (Windows mobile, Simbian), Forex strategy testers, базы данных (ADO.NET), пользовательские приложения (Windows Forms, [WPF]). C++: сетевые приложения ,технологии (STL, MFC).
VB : написание Windows plugins.
Обслуживание рабочих станций Windows XP/2000 /95.98/ME/Vista. Сборка настройка ПК. Администрирование Windows Server 2000/2003/4.0. Написание документов‚отчетов‚обработок.
Личные качества:
Порядочный, целеустремленный, пунктуальный, инициативен, легко схватываю всё на лету, обучаем.
Стремление к профессиональному росту. Опыт работы в команде. Умение организовывать работу команды. Люблю улучшать имеющееся, не испортив старое. Люблю перемены к лучшему в работе и жизни.
Примеры работ:
Signalator.com,Java Script interpretator, Lex analyzer, yahoo weather for PDA, GPS for google maps api, GPS & Offline maps.
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Портфолио
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