ПО под заказ, изготовление и продвижение Web-сайтов

Ульянов Феликс Александрович

Дата рождения 23.05.1984 г.

Моб.тел: +38 066 422 89 22

Домашний телефон: +38 0552 22 4293

icq: 353 056 787

mail: [email protected]

skype: felixmalkis

Закончил Херсонский национальный технический университет в 2007 году по специальности программное обеспечение информационных систем.

Знание иностранных языков:

Английский разговорный и письменный.

Немецкий разговорный, свободное чтение.

Сертификация:

Certificat MCAD (Microsoft Certified Application Developer) M2555: Developing Microsoft .NET Applications for Windows

Сведения о работе:

23.05.08 – 19.10.2008 г. ОАО “Измаильский целюлозно-картонный комбинат” (г.Измаил)Инженер – программист.

3.11.08 г. – 01.04.2009 г. Garant-(г.Санкт-Петербург) Приходящий системный администратор,

Удаленный (c++, C#)программист.

Фирма Астра (г.Херсон). C# программист, Web программист.

Фриланс разработчик.

ЧП Баклановский (г. Херсон) – SEO, разработчик сайтов.

Web-Space.com.ua – HTML-верстальщик, шаблоннер, jscript фиччер, PHP developing.

(Joomla, Wordpress, Drupal, ShopScript, X-cart, 4images CMS)

Тестирование web приложений. Разработка веб интерфейсов.

(Zend framework, CodeIgniter, ExtJS)

Служебные обязанности:

ASP.NET сайты и системы.

.NET (C#): Многопоточные и сетевые приложения ,базы данных (ADO.NET) ,пользовательские приложения (Windows Forms, [WPF]). C++: сетевые приложения ,технологии (STL, MFC).

Профессиональные навыки:

ОС: Windows 9x/NT/XP/vista‚ Unix на уровне пользователя;

.NET (C#): Многопоточные и сетевые приложения, приложения для КПК (Windows mobile, Simbian), Forex strategy testers, базы данных (ADO.NET), пользовательские приложения (Windows Forms, [WPF]). C++: сетевые приложения ,технологии (STL, MFC).

VB : написание Windows plugins.

Обслуживание рабочих станций Windows XP/2000 /95.98/ME/Vista. Сборка настройка ПК. Администрирование Windows Server 2000/2003/4.0. Написание документов‚отчетов‚обработок.

Личные качества:

Порядочный, целеустремленный, пунктуальный, инициативен, легко схватываю всё на лету, обучаем.

Стремление к профессиональному росту. Опыт работы в команде. Умение организовывать работу команды. Люблю улучшать имеющееся, не испортив старое. Люблю перемены к лучшему в работе и жизни.

Примеры работ:

Signalator.com,Java Script interpretator, Lex analyzer, yahoo weather for PDA, GPS for google maps api, GPS & Offline maps.

Sites portfolio :

http://www.web-space.com.ua

http://www.zx-zollex.com

http://www.expochina.com.ua

http://www.sav-service.com.ua

http://www.pugov.com.ua

http://www.bak555.com.ua

http://tigres.ua

http://cardshop.com.ua

http://keysar.com.ua

http://retromobile24.com

http://notix.com.ua