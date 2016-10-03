Создание и доработка сайтов.

Здравствуйте.

В свободное время занимаюсь созданием сайтов и web-программированием.

Начинал в основном на Joomla, но было и пару самописных проектов, которые, к

сожалению, были в последствии закрыты вместе с бизнесом владельцев.

Примеры моих работ, "из последних":

http://comments.felixfx.ru/ - Форма добавления комментариев. Написана на чистом JavaScript. Не

стояла задача сделать полный визуальный клон формы, но ,я постарался

передать. По PSD макету было бы точнее.

http://chat1.felixfx.ru - макет чата. Фиксированные подвал и шапка, отсутствие общей полосы

прокрутки, при изменении размера окна браузера, без использования JS.

Только CSS и HTML.

https://felixfx777.github.io - 2016 г. - Клиентское Web-приложение на AngularJS + Bootstrap3.

http://sites.felixfx.ru - 2016 г. - мой одностраничный сайт-визитка. В планах сделать красивое портфолио.

рукоделкина.рф - 2016 г. - ( Joomla + Virtuemart ) ( Создание по шаблону ) - владелец

приостановил разработку сайта. Необходимо дорабатывать сайт.

vlijanie.ru - 2011 г. ( Joomla ) ( Верстка по PSD-шаблону от дизайнера + разработка )

lambrelambre.ru - 2011 г. ( Joomla + Virtuemart ) ( Дизайн + разработка ) - владелец

уже внес ряд существенных изменений на сайт, и он стал выглядеть хуже.

Помимо создания сайтов, в данный момент делаю парсер сайтов на языке Python.

Личные качества:

Целеустремленность, грамотность, ответственность, рациональное и грамотное

выполнение поставленных задач.