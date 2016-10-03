Здравствуйте.
В свободное время занимаюсь созданием сайтов и web-программированием.
Начинал в основном на Joomla, но было и пару самописных проектов, которые, к
сожалению, были в последствии закрыты вместе с бизнесом владельцев.
Примеры моих работ, "из последних":
http://comments.felixfx.ru/ - Форма добавления комментариев. Написана на чистом JavaScript. Не
стояла задача сделать полный визуальный клон формы, но ,я постарался
передать. По PSD макету было бы точнее.
http://chat1.felixfx.ru - макет чата. Фиксированные подвал и шапка, отсутствие общей полосы
прокрутки, при изменении размера окна браузера, без использования JS.
Только CSS и HTML.
https://felixfx777.github.io - 2016 г. - Клиентское Web-приложение на AngularJS + Bootstrap3.
http://sites.felixfx.ru - 2016 г. - мой одностраничный сайт-визитка. В планах сделать красивое портфолио.
рукоделкина.рф - 2016 г. - ( Joomla + Virtuemart ) ( Создание по шаблону ) - владелец
приостановил разработку сайта. Необходимо дорабатывать сайт.
vlijanie.ru - 2011 г. ( Joomla ) ( Верстка по PSD-шаблону от дизайнера + разработка )
lambrelambre.ru - 2011 г. ( Joomla + Virtuemart ) ( Дизайн + разработка ) - владелец
уже внес ряд существенных изменений на сайт, и он стал выглядеть хуже.
Помимо создания сайтов, в данный момент делаю парсер сайтов на языке Python.
Личные качества:
Целеустремленность, грамотность, ответственность, рациональное и грамотное
выполнение поставленных задач.
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