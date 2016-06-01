fem

Максим fem

 
48 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1200
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
diviator
Дмитрий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1200
10 баллов
3 года назад
Требуется Android разработчик имеющий опыт работы с webView
Отлично поработали с Максимом и его командой. На текущем проекте было аж несколько нетривиальных задач, над которыми мне давно не удавалось поработать, так что этот проект обеспечил меня не только работой, но и возможностью повысить свой скилл. Всем рекомендую Максима, как надежного и лояльного заказчика.
Быстрый, четкий, порядочный. Только положительные ощущения от работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
alex-blek
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Сделать цветной макет листовки для авто тематики 105х148
Заказчик, ОК!
Отличный мастер - сделал все быстро и качественно!
Ответный отзыв
alexsandr999
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Требуется дизайнер нарисовать несколько элементов в готовом сайте
Четко поставлена задача. Хороший заказчик, приятно работать с таким человеком. Рекомендую!!
Отличный исполнитель! Качественная работа, сроки держит без проблем, всегда на связи, ответственный и серьезный подход к работе. Правки также сделал быстро и без каких либо нареканий! Однозначно рекомендую!
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redjired
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$57
10 баллов
8 лет назад
Сео аудит для нового сайта
Отличный работодатель, приятное сотрудничество и своевременная оплата. Всем рекомендую.
Все грамотно, быстро и качественно!
Ответный отзыв
dmitron74
Дмитрий 
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Приватно для dmitron74
было приятно поработать
Cделано все грамотно четко и в положенные сроки! Очень доволен сотрудничеством и будем его продолжать далее.
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