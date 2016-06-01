Требуется нарисовать 7-8 уникальных иконок/иллюстраций/картинок для сервиса доставки - по смыслу подразделов сервиса. Есть моб приложение, поэтому они должны быть обязательно в векторе. Пример в прикрепленном файле. Пишите примерную стоимость работ в заявке.
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт2 года назад
Тринспортной компании нужен дизайнер, который доработает сайт транспортной компании. Обьемы задач: перерисовать некоторые иконки на лендингах. Полностью разработать и нарисовать личный кабинет пользователя со всеми сопутствующими страницами. Нарисовать несколько банеров и др промоматериалов. От вас: креатив, быстрый ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт3 года назад
Задачи: 1) Завернуть web приложение в webView, для дистрибуции через google play Приложение должно работать во всех версиях Android начиная с 4.4 Необходимо реализовать все необходимые вещи такие как: - Сплешскрин при начальной загрузке - Корректная работа кнопки назад ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен современный, удобный, креативный и не шаблонный дизайн сайту тематики "Трезвый водитель" Есть некоторые графические идеи реализации дизайна - озвучим их исполнителю. На сайте, по мимо главной, примерно 10-15 страниц и на них много текстовой информации ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: 1. Требуется написать уникальную развлекательно/познавательную статью о сайте знакомств для взрослых. С легким читаемым стилем написания 2. Сделать 3-4 рерайта данной статьи Объем текста: от 2500 до 3000 знаков. Ключевые слова: «Секс знакомства» — употребить 2 раза, можно склонять; «Сайт ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен грамотный и качественный цветной двухсторонний макет рекламной листовки размером 105х148 Макет рекламирующий и описывающий преимущества охранной системы автомобиля с интуитивно понятными картинками описывающиеми конкретные, преимущественные возможности системы, также с короткими емкими текстами к ним. ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Требуется PHP / JS программист на разовую работу - который полностью перепишет текущий код фотоальбомов у датинг движка Условия работы: Работа удаленная Каналы взаимодействия: Skype (голосом), Google docs, Bitrix24 Рабочий график на усмотрение исполнителя, - важен не график, а ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад
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- $500
Требуется поправить некоторые ошибки в действующих сервисах: чате и сайте знакомств Полное тех. задание в прикрепленном файле у некоторых сайтов "плохой" код Требования к кандидату: знание PHP и JS, работа с бд и оптимизация запросов Оплата поэтапная, аванс 25-30%Завершен8 лет назад
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Создание ява-приложенияЗавершен13 лет назад
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Есть flash-баннер, нужно реализовать аналог на javascript. 10уе 1 день. Подробности - в личкуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Поправить кросбраузерно ява скрипты чатаЗакрыт13 лет назад
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Надо доработать скрипт редактирования загружаемых пользователем фото в свой акаунт. Скрипт на ajaxВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Для постоянной работы над проектами требуется серьезный опытный ява-скрипт программист, знания PHP приветствуются.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо поправить работу действующего чата в браузерах: IE8, ФФ, ОпераВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Парсер 2Завершен14 лет назад
Требуется пхп программист на постоянной основе по разработке и написанию некоторых модулей и усовершенствованию существующих модулей и сервисов для действующего сайта знакомств, а также скрипта партнерской программы этого сайта. Движок сайта: http://ru.datingpro.com/dating/ Требования к кандидату: отличное ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно написать универсальный парсер для сбора ссылок и их описаний с торрент трекеров на этой странице http://torrent-trackers.ru/regopen/ Также нужен каталог файлов куда это будет добавляться и где будет разбито на категории: фильмы в фильмах, ...Завершен14 лет назад