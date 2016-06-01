Отлично поработали с Максимом и его командой. На текущем проекте было аж несколько нетривиальных задач, над которыми мне давно не удавалось поработать, так что этот проект обеспечил меня не только работой, но и возможностью повысить свой скилл. Всем рекомендую Максима, как надежного и лояльного заказчика.