Ответственный работник =)

Я - человек с большим стажем офисной работы, желающий приносить пользу своими знаниями!

Имею опыт работы с большими объемами информации, форматирования и адаптации текстовых материалов, высокую скорость печати.

Выполняла работы по транскрибации аудио в текст (на проекте Ю-ду), могу предоставить отзывы.

Постепенно осваиваю новые для себя сферы деятельности, в частности, занимаюсь оформлением сайтов на бесплатных платформах, написанием статей и ведением группы в соц. сети.

О себе - работоспособная, грамотная, ответственная, готова работать в режиме многозадачности с большими объемами информации, умею работать в команде.