fenek12

Алена fenek12

 
36 летРоссия/Братск
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ежкин кот, как же нравится работать.

Фото, ретушь, копирайт, рерайт.

А как иначе. Необходимо, чтобы дело нравилось. Вот и получаю удовольствие от фотографирования и постобработки, от написания текстов, от домашних обязанностей тоже, особенно, когда есть на кого их переложить.

Так что, нужен работник и вы готовы платить, милости просим.

А супруг занимается 3-д моделированием. Классно он это делает, кстати.

Портфолио
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Копирайтинг
нет отзывов
$50/час
от $50
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$50/час
от $50
нет рейтинга
Рерайтинг
нет отзывов
$50/час
от $50
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$50/час
от $50
нет рейтинга