Ежкин кот, как же нравится работать.

Фото, ретушь, копирайт, рерайт.

А как иначе. Необходимо, чтобы дело нравилось. Вот и получаю удовольствие от фотографирования и постобработки, от написания текстов, от домашних обязанностей тоже, особенно, когда есть на кого их переложить.

Так что, нужен работник и вы готовы платить, милости просим.

А супруг занимается 3-д моделированием. Классно он это делает, кстати.