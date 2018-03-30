Ежкин кот, как же нравится работать.
Фото, ретушь, копирайт, рерайт.
А как иначе. Необходимо, чтобы дело нравилось. Вот и получаю удовольствие от фотографирования и постобработки, от написания текстов, от домашних обязанностей тоже, особенно, когда есть на кого их переложить.
Так что, нужен работник и вы готовы платить, милости просим.
А супруг занимается 3-д моделированием. Классно он это делает, кстати.
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