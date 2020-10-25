fenina

Елизавета fenina

 
23 годаРоссия/Томск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Чистый веб-дизайн&#127811;

Привет! Я веб-дизайнер Фенина Елизавета, буду рада поработать над вашим проектом! 

Работы можно посмотреть и оценить здесь: https://www.behance.net/elizavetafenina

Контакты:

Behance: https://www.behance.net/elizavetafenina

Instagram: https://www.instagram.com/design.fenina/

Telegram: @elizavetafenina

Gmail: [email protected]

Сделаю для вас:

  • баннер (500 руб.);
  • лендинг (700 руб. за блок);
  • интернет-магазин;
  • многостраничный сайт;
  • адаптивные версии;
  • редизайн (в зависимости от сложности и объема).
Сотрудничать будет легко и комфортно!

  • Работаю без выходных, отвечаю на заявку в течение суток.
  • Готова общаться о ходе работы в удобной для вас форме: помимо этого сервиса можем переписываться и созваниваться в любом мессенджере.
  • Каждый этап работы будет согласован с вами, поэтому правки бесплатные и вносятся на месте.
  • Принимаю оплату на Яндекс и Киви (предоплата 20% после обсуждения деталей заказа).
Возникшие вопросы и детали сотрудничества можем обсудить в Телеграмме: @elizavetafenina