Чистый веб-дизайн🍃
Привет! Я веб-дизайнер Фенина Елизавета, буду рада поработать над вашим проектом!
Работы можно посмотреть и оценить здесь: https://www.behance.net/elizavetafenina
Контакты:
Behance: https://www.behance.net/elizavetafenina
Instagram: https://www.instagram.com/design.fenina/
Telegram: @elizavetafenina
Gmail: [email protected]
Сделаю для вас:
- баннер (500 руб.);
- лендинг (700 руб. за блок);
- интернет-магазин;
- многостраничный сайт;
- адаптивные версии;
- редизайн (в зависимости от сложности и объема).
- Работаю без выходных, отвечаю на заявку в течение суток.
- Готова общаться о ходе работы в удобной для вас форме: помимо этого сервиса можем переписываться и созваниваться в любом мессенджере.
- Каждый этап работы будет согласован с вами, поэтому правки бесплатные и вносятся на месте.
- Принимаю оплату на Яндекс и Киви (предоплата 20% после обсуждения деталей заказа).
Действие аккаунта приостановлено!