Чистый веб-дизайн🍃

Привет! Я веб-дизайнер Фенина Елизавета, буду рада поработать над вашим проектом!

Работы можно посмотреть и оценить здесь: https://www.behance.net/elizavetafenina

Контакты:

Behance: https://www.behance.net/elizavetafenina

Instagram: https://www.instagram.com/design.fenina/

Telegram: @elizavetafenina

Gmail: [email protected]

Сделаю для вас:

баннер (500 руб.);

лендинг (700 руб. за блок);

интернет-магазин;

многостраничный сайт;

адаптивные версии;

редизайн (в зависимости от сложности и объема).

Работаю без выходных, отвечаю на заявку в течение суток.

Готова общаться о ходе работы в удобной для вас форме: помимо этого сервиса можем переписываться и созваниваться в любом мессенджере.

Каждый этап работы будет согласован с вами, поэтому правки бесплатные и вносятся на месте.

Принимаю оплату на Яндекс и Киви (предоплата 20% после обсуждения деталей заказа).

Возникшие вопросы и детали сотрудничества можем обсудить в Телеграмме: @ elizavetafenina