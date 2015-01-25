Создание лендингов по шаблонам, Битрикс, Drupal

Web-программист, с 2014 работал в компании с ориентиром на Битрикс. Умение создавать темы оформления и полноценные сайты на нём.

Параллельно занимался созданием лендингов по шаблонам.

Владею навыками создания адаптивных лендингов под любое разрешение экрана.

Уверенная работа с большинством известных jquery плагинов.

Работал так же с CMS Drupal 7.

При необходимости готов помочь в установке сайта на хостинг, покупке домена и прочего в том же роде.

Опыт работы с корпоративными сайтами и интернет магазинами.

Ищу постоянную работу или разовые проекты.