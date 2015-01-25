Создание лендингов по шаблонам, Битрикс, Drupal
Web-программист, с 2014 работал в компании с ориентиром на Битрикс. Умение создавать темы оформления и полноценные сайты на нём.
Параллельно занимался созданием лендингов по шаблонам.
Владею навыками создания адаптивных лендингов под любое разрешение экрана.
Уверенная работа с большинством известных jquery плагинов.
Работал так же с CMS Drupal 7.
При необходимости готов помочь в установке сайта на хостинг, покупке домена и прочего в том же роде.
Опыт работы с корпоративными сайтами и интернет магазинами.
Ищу постоянную работу или разовые проекты.
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Составили ТЗ, договорились о сроках и плате. С моей стороны было своевременное исполнение, а со стороны заказчика - своевременная плата. Все в плюсе.
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $70
от 3 дней
#516
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#2670
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3564