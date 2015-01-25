fenixeales

Александр Дяченко fenixeales

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Создание лендингов по шаблонам, Битрикс, Drupal

Web-программист, с 2014 работал в компании с ориентиром на Битрикс. Умение создавать темы оформления и полноценные сайты на нём.

Параллельно занимался созданием лендингов по шаблонам. 

Владею навыками создания адаптивных лендингов под любое разрешение экрана. 

Уверенная работа с большинством известных jquery плагинов.

Работал так же с CMS Drupal 7.

При необходимости готов помочь в установке сайта на хостинг, покупке домена и прочего в том же роде.

Опыт работы с корпоративными сайтами и интернет магазинами.

Ищу постоянную работу или разовые проекты.

Отзывы заказчиков

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Битрикс
Спасибо за работу!
Составили ТЗ, договорились о сроках и плате. С моей стороны было своевременное исполнение, а со стороны заказчика - своевременная плата. Все в плюсе.
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
от $70
от 3 дней
#516
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $35
от 1 дня
#2670
Веб-программирование
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#3564