feo-dnepr

Сергей feo-dnepr

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ответственно подхожу к выполнению любого задания

            Дорогой и уважаемый работодатель!

 Я с огромной радостью выполню для Вас поручение. 

 С пониманием отношусь к критике, просьбам и замечаниям.

 Сделаю со своей стороны всё возможное, чтобы наше сотрудничество было легким, обоюдно приятным и взаимовыгодным.   

 

Осознаю, как важно для Вас то поручение, которое Вы доверите постороннему человеку.

 

В приоритете постоянное и долгосрочное сотрудничество. 

Опыт в работе на управленческих должностях, в качестве организатора и помощника руководителя.

Опыт в продвижении и курировании групп в соцсетях, работа в программах (Word, Excel, Photoshop, Adobe Muse) и во многих различных направлениях.

Хорошие познания в сфере гостеприимства и ресторанном деле.

Если в моём списке нет того навыка, что Вам надо, с удовольствием обучусь новому.

 Всегда открыт для диалога и обсуждения.   

Я всегда на связи. 

skype: garagedn

email: [email protected]