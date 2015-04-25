Ответственно подхожу к выполнению любого задания

Дорогой и уважаемый работодатель!

Я с огромной радостью выполню для Вас поручение.

С пониманием отношусь к критике, просьбам и замечаниям.

Сделаю со своей стороны всё возможное, чтобы наше сотрудничество было легким, обоюдно приятным и взаимовыгодным.

Осознаю, как важно для Вас то поручение, которое Вы доверите постороннему человеку.

В приоритете постоянное и долгосрочное сотрудничество.

Опыт в работе на управленческих должностях, в качестве организатора и помощника руководителя.

Опыт в продвижении и курировании групп в соцсетях, работа в программах (Word, Excel, Photoshop, Adobe Muse) и во многих различных направлениях.

Хорошие познания в сфере гостеприимства и ресторанном деле.

Если в моём списке нет того навыка, что Вам надо, с удовольствием обучусь новому.

Всегда открыт для диалога и обсуждения.

Я всегда на связи.

skype: garagedn

email: [email protected]