Дорогой и уважаемый работодатель!
Я с огромной радостью выполню для Вас поручение.
С пониманием отношусь к критике, просьбам и замечаниям.
Сделаю со своей стороны всё возможное, чтобы наше сотрудничество было легким, обоюдно приятным и взаимовыгодным.
Осознаю, как важно для Вас то поручение, которое Вы доверите постороннему человеку.
В приоритете постоянное и долгосрочное сотрудничество.
Опыт в работе на управленческих должностях, в качестве организатора и помощника руководителя.
Опыт в продвижении и курировании групп в соцсетях, работа в программах (Word, Excel, Photoshop, Adobe Muse) и во многих различных направлениях.
Хорошие познания в сфере гостеприимства и ресторанном деле.
Если в моём списке нет того навыка, что Вам надо, с удовольствием обучусь новому.
Всегда открыт для диалога и обсуждения.
Я всегда на связи.
skype: garagedn
email: [email protected]