Опыт работы

Июль 2016 — по настоящее время3 месяцагостиница ЗЮЙДСевастопольГостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг... Показать ещеАдминистратор- Прием и размещение постояльцев гостиницы

- прием оплаты, составление сопутствующих документов

- прием телефонных звонков

- обеспечение комфортного пребывания гостей

- организация и контроль работы горничныхДекабрь 2015 — по настоящее время10 месяцевдетский центр "институт детского творчества"СевастопольОбразовательные учреждения... Показать ещепреподаватель творчества-руководство детским кружком

-подготовка учебного материала, занятий

-проведение занятияАвгуст 2013 — по настоящее время3 года 2 месяцаМБУ ГДК «Родина»Южно-Сахалинск, rodina-dk.ru/художник-постановщикизготовление элементов оформления для мероприятий

изготовления реквизита для мероприятий

разработка макетов афиш, баннеров, флаеров и пр.

редактирование, изготовление видео-роликов

руководство детским клубным формированиемАвгуст 2011 — Июль 20132 годаИД «MAXPRESS», «Фабрика Рекламы», «Студия рекламы», «Grafik City», «Art Neon»Южно-СахалинскДизайнеробщение с клиентами

расчёт стоимости продукции

работа с векторами и в растре

разработка макетов внутренней и наружней рекламы, и элементов интерьера

предпечатная подготовка

подготовка макетов к плоттерной, фрейзнерной резкеОбо мнеПортфолио https://vk.com/album38113709_229585428 или http://dropr.com/feofeo

Графические редакторы: Photoshop, Illustrator, Indesign, Corel Draw

Создание чертежей и технической документации: КОМПАС

Создание анимации: Jasc Animation Shop, Vegas Pro

Знание иностранных языков: базовый английский

Степень владения компьютером: опытный пользователь