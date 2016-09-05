Опыт работы
Июль 2016 — по настоящее время3 месяцагостиница ЗЮЙДСевастопольГостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг... Показать ещеАдминистратор- Прием и размещение постояльцев гостиницы
- прием оплаты, составление сопутствующих документов
- прием телефонных звонков
- обеспечение комфортного пребывания гостей
- организация и контроль работы горничныхДекабрь 2015 — по настоящее время10 месяцевдетский центр "институт детского творчества"СевастопольОбразовательные учреждения... Показать ещепреподаватель творчества-руководство детским кружком
-подготовка учебного материала, занятий
-проведение занятияАвгуст 2013 — по настоящее время3 года 2 месяцаМБУ ГДК «Родина»Южно-Сахалинск, rodina-dk.ru/художник-постановщикизготовление элементов оформления для мероприятий
изготовления реквизита для мероприятий
разработка макетов афиш, баннеров, флаеров и пр.
редактирование, изготовление видео-роликов
руководство детским клубным формированиемАвгуст 2011 — Июль 20132 годаИД «MAXPRESS», «Фабрика Рекламы», «Студия рекламы», «Grafik City», «Art Neon»Южно-СахалинскДизайнеробщение с клиентами
расчёт стоимости продукции
работа с векторами и в растре
разработка макетов внутренней и наружней рекламы, и элементов интерьера
предпечатная подготовка
подготовка макетов к плоттерной, фрейзнерной резкеОбо мнеПортфолио https://vk.com/album38113709_229585428 или http://dropr.com/feofeo
Графические редакторы: Photoshop, Illustrator, Indesign, Corel Draw
Создание чертежей и технической документации: КОМПАС
Создание анимации: Jasc Animation Shop, Vegas Pro
Знание иностранных языков: базовый английский
Степень владения компьютером: опытный пользователь