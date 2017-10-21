Техническое задание Нужно настроить парсер для импорта товаров с сайта www.aliexpress.con на сайт www.cmishop.ru на CMS Open Cart. Задача сводится к следующему парсер собирает сведения о товарах на аиэкспрессе по ключевым словам, которые заданы нами и имеются ...