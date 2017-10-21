fere

Александр Филиппов fere

 
38 летРоссия/Самара
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Интернет магазин одежды обуви и аксессуаров www.cmishop.ru

Продажа одежды, обуви и аксессуаров.

  • Сделать программу.

    $142

    Задача: сделать парсер товаров с алиэкспрессВ результате работы парсера должен создаваться xml файл со всеми данными.Критерии выбора товара для парсинга:товары выбираются по следующему алгоритму.В таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dhot93ZgAAr6KTsUTlxOSY82Ttix09R7qaP-xojK2Kw/edit?usp=sharing колонка А - ветка категорий в НАШЕМ магазине, колонка В ...

    HTML
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист

    $142

    Техническое задание Нужно настроить парсер для импорта товаров с сайта www.aliexpress.con на сайт www.cmishop.ru на CMS Open Cart. Задача сводится к следующему парсер собирает сведения о товарах на аиэкспрессе по ключевым словам, которые заданы нами и имеются ...

    PHPLinux
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интернет магазин одежды, обуви, аксессуаров www.cmishop.ru

    Необходимо написать скрипты для указания размеров на страницах товаров. Сайт сделан на Wordpress, на Woocommerce, Техническое задание. Нам необходимо сделать модуль с возможностью выбора размеров товаров так, чтобы клиент мог выбрать размер на странице товара, чтобы в ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад