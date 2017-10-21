Задача: сделать парсер товаров с алиэкспрессВ результате работы парсера должен создаваться xml файл со всеми данными.Критерии выбора товара для парсинга:товары выбираются по следующему алгоритму.В таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dhot93ZgAAr6KTsUTlxOSY82Ttix09R7qaP-xojK2Kw/edit?usp=sharing колонка А - ветка категорий в НАШЕМ магазине, колонка В ...
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