Николай Князев ferenandoferenando
18 летРоссия/Нижневартовск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработчик сайтов
Николай Князев - специалист по созданию одностраничных сайтов.
Отлично владею HTML, CSS, SCSS, Tailwind CSS, JS, Wordpress.
Знание основ React, Redux для верстки динамичных сайтов.
Имею опыт с Adobe Photoshop и Figma.
Только начал деятельность на фрилансе. Готов к удалённой работе.
Контактные данные:
Телеграм: https://t.me/kolyanv
Почта: [email protected]
Гитхаб: https://github.com/Ferenandios
Дискорд: Ferenando#1111
Примеры моих работ:
https://ferenandios.github.io/college/ - Колледж
https://ferenandios.github.io/snake/ - Змейка
https://figma.fun/ubTGai - Свой дизайн интернет магазина
Я против войны в Украине!