Разработчик сайтов Николай Князев - специалист по созданию одностраничных сайтов. Отлично владею HTML, CSS, SCSS, Tailwind CSS, JS, Wordpress. Знание основ React, Redux для верстки динамичных сайтов. Имею опыт с Adobe Photoshop и Figma. Только начал деятельность на фрилансе. Готов к удалённой работе. Контактные данные: Телеграм: https://t.me/kolyanv Почта: [email protected] Гитхаб: https://github.com/Ferenandios Дискорд: Ferenando#1111 Примеры моих работ: https://ferenandios.github.io/college/ - Колледж https://ferenandios.github.io/snake/ - Змейка https://figma.fun/ubTGai - Свой дизайн интернет магазина WordPressHTMLCSSFigmaReactSCSSPhotoshop

Я против войны в Украине !