ferenando

Николай Князев ferenando

 
18 летРоссия/Нижневартовск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Разработчик сайтов

Николай Князев - специалист по созданию одностраничных сайтов.

Отлично владею HTML, CSS, SCSS, Tailwind CSS, JS, Wordpress.

Знание основ React, Redux для верстки динамичных сайтов.

Имею опыт с Adobe Photoshop и Figma.

Только начал деятельность на фрилансе. Готов к удалённой работе.

Контактные данные:

Телеграм: https://t.me/kolyanv

Почта: [email protected]

Гитхаб: https://github.com/Ferenandios

Дискорд: Ferenando#1111

Примеры моих работ:

https://ferenandios.github.io/college/ - Колледж

https://ferenandios.github.io/snake/ - Змейка

https://figma.fun/ubTGai - Свой дизайн интернет магазина

WordPressHTMLCSSFigmaReactSCSSPhotoshop