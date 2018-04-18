Переводчик, гид
Образование:
НИУ ВШЭ
Департамент международной экономики
Бакалавр (Дата окончания: 2017 г.)
Опыт работы:
*Репетитор английского языка (с 2014 г.)
*Менеджер туристических проектов, англоговорящий гид Open Your Russia 2016,2017
Организация и проведение экскурсий на английском языке
*Ассистент начальника департамента Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса «Региональный интегрированный центр - Санкт-Петербург» 2017
Подготовка аналитических отчетов и переводов на английском языке
* Менеджер по работе с международными спикерами, "Выставка-форум Экотех", 2017
Ведение деловой переписки на английском языке, переводы страниц сайта "Экотех 2017"
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