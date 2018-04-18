fergic

Полина fergic

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Переводчик, гид

Образование:

НИУ ВШЭ

Департамент международной экономики

Бакалавр (Дата окончания: 2017 г.)

Опыт работы:

*Репетитор английского языка (с 2014 г.)

*Менеджер туристических проектов, англоговорящий гид Open Your Russia 2016,2017

Организация и проведение экскурсий на английском языке 

*Ассистент начальника департамента  Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса «Региональный интегрированный центр - Санкт-Петербург»   2017

 Подготовка аналитических отчетов и переводов на английском языке

* Менеджер по работе с международными спикерами, "Выставка-форум Экотех", 2017

Ведение деловой переписки на английском языке, переводы страниц сайта "Экотех 2017" ﻿