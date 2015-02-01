Качественная обработка фото, творческий подход. Всегда готова к работе.

Творческий подход, качественно и в срок. :) Заинтересована в постоянных клиентах. Дизайн и обработка фотографий. Примерный прайс: Обтравка объектов (удаление фона): от 20 руб./фото Удаление логотипа с фото: от 30 руб./фото Ретушь фотографий с сохранением текстуры кожи: от 50 руб./фото Фотомонтаж, коллаж: от 100 руб./фото Художественная обработка фото: от 100 руб./фото Коррекция изображения: от 30 руб./фото И многое другое... Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству!