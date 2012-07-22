Фамилия: Ковальчук

Имя: Наталья

Дата рождения: 17,07

Пол: Женщина

Страна: Украина

Город: Харцызск

Контактная информация

Email: [email protected]

Мобильный телефон +38 0951880277

Предпочтительный способ связи: E-mail, по тел.

Краткое название должности: дизайнер-верстальщик

Раздел: СМИ, издательство, полиграфия

Регион: Донецкая область

Желаемый график: Полный рабочий день, неполная занятость.

Ожидаемый уровень дохода: 2000-3000 грн.

Опыт работы

1999-2002 – редакция газеты «Родина»

Должность: оператор комп. набора

Обязанности: набор и распечатка текстов, выполнение обязанностей секретаря

2002 - редакция журнала "Я - хозяин" Донецк, верстальщик-дизайнер

2002-2003 – букмекерская контора «Овертайм»

Должность: букмекер-кассир

Обязанности: прием ставок, денежные операции.

2004-2005 – редакция газеты «Ваш курьер»

Должность: корректор

Обязанности: вычитка отредактированных текстов, основы редакционной работы; порядок подготовки текстов к сдаче в публикацию, грамматика и стилистика русского языка; правила корректуры и стандартные корректурные знаки; технические правила верстки.

2005-2008 – редакция газеты «ВК»

Должность – дизайнер-верстальщик

Обязанности: изготовление макетов полос и визуальная поддержка, верстка: заливка текста в полосы, дизайн: оформление в соответствии со стилистикой и шаблонами.

Образование неоконченное высшее

Учебное заведение: ХИНЭМ (Харьков)

Факультет: маркетинг

Профессиональные навыки: знание программ PageMaker, Photoshop, Corel Draw

Уверенный пользователь ПК

Высокая скорость печати

Окончила курсы фотошопа, Донецк