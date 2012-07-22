Фамилия: Ковальчук
Имя: Наталья
Дата рождения: 17,07
Пол: Женщина
Страна: Украина
Город: Харцызск
Контактная информация
Email: [email protected]
Мобильный телефон +38 0951880277
Предпочтительный способ связи: E-mail, по тел.
Краткое название должности: дизайнер-верстальщик
Раздел: СМИ, издательство, полиграфия
Регион: Донецкая область
Желаемый график: Полный рабочий день, неполная занятость.
Ожидаемый уровень дохода: 2000-3000 грн.
Опыт работы
1999-2002 – редакция газеты «Родина»
Должность: оператор комп. набора
Обязанности: набор и распечатка текстов, выполнение обязанностей секретаря
2002 - редакция журнала "Я - хозяин" Донецк, верстальщик-дизайнер
2002-2003 – букмекерская контора «Овертайм»
Должность: букмекер-кассир
Обязанности: прием ставок, денежные операции.
2004-2005 – редакция газеты «Ваш курьер»
Должность: корректор
Обязанности: вычитка отредактированных текстов, основы редакционной работы; порядок подготовки текстов к сдаче в публикацию, грамматика и стилистика русского языка; правила корректуры и стандартные корректурные знаки; технические правила верстки.
2005-2008 – редакция газеты «ВК»
Должность – дизайнер-верстальщик
Обязанности: изготовление макетов полос и визуальная поддержка, верстка: заливка текста в полосы, дизайн: оформление в соответствии со стилистикой и шаблонами.
Образование неоконченное высшее
Учебное заведение: ХИНЭМ (Харьков)
Факультет: маркетинг
Профессиональные навыки: знание программ PageMaker, Photoshop, Corel Draw
Уверенный пользователь ПК
Высокая скорость печати
Окончила курсы фотошопа, Донецк