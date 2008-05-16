Жебрунов Григорий

Смоленск, Российская Федерация.

Email: [email protected],

[email protected]

Yahoo ID: gzhebrunov.

Skype: zgrigory

ICQ: 287211932

Суммарный опыт работы:

- 3.5 года работы на IT компанию по разработке ПО отраслевого уровня в качестве программиста, менеджера проектов.

- 2 года работы на иностранные компании (DirectApps, outsourcing) в качестве Senior Developer.

- 0.5 года работы в отделе QA компании DirectApps в качестве специалиста по контролю качества и ведущего разработчика (team lead) систем автоматизированного тестирования.

- 2 года работы Web-программистом на Российские и зарубежные компании.

- 2.5 года опыт работы по НИР (методики проектирования систем отраслевого уровня) в лаборатории НИР МЭИ.

- 0.5 года программирование на мобильных платформах (Pocket PC/Visual C++).

Технические навыки:

- Web - разработка: HTML/DHTML, ASP.NET1.1/.NET2.0, Web Controls, Remoting, log4net, NUnit, JavaScript на сервере IIS; Java SE/EE, JSP, Eclipse на сервере Tomcat; Ruby, Watir, Ruby-On-Rails на сервере Web-bricks.

- Управление проектами: руководство группой разработчиков системы автоматизированного тестирования, постановка задач, проектирование архитектуры и структуры (MS Visio, UML, Refactoring), планирование временных затрат (MS Project), демонстрация проекта руководству/заказчику (MS Power Point, Interwise Communication, MS Net Meeting).

- C/C++/VC++/C#.NET разработка с использованием API/технологий: Win32 API, MFC, OLE, COM, STL, ATL, GDI, OpenGL, .NET, ActiveX, Automation, DirectX, MS XML, MS HTML.

- Тестирование и QA: NUnit, Watir, Selenium, Squish Frog Logic, MS Team System, разработка собственной системы автоматизированного тестирования Web-приложений на базе Selenium RC.

- Borland Delphi разработка небольших приложений, за исключением одного крупного проекта с использованием Fast reports, ADO, Automation, OmniXML.

- Разработка баз данных: MS SQL 2000/2005, MS Access, MS Excel, с использованием технологий: DAO, ODBC, OLE DB, ADO/ADO.NET, MS Office Automation, SQL/T-SQL (SP, триггеры), проектирование БД ErWin.

- Математическая база: знание высшей математики на уровне технического ВУЗа, теория алгоритмов, алгоритмы на графах, нечеткая логика, нейронные сети, экспертные системы, генетические алгоритмы и т.д.

- Программирование графики: разработка 2D и 3D сцен, пространственная геометрия, физические модели.

- Компьютерное моделирование: GPSS, Arena.

- Операционные системы: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP, Windows CE, Windows Server 2000/2003.

- Системы контроля версий: CVS, VSS, SVN.

- Мобильные устройства: Pocket PC 2003, Windows Mobile 5, Native Visual C++.

- Другие технологии: паттерны проектирования, парсеры форматов файлов, технологии хранения данных, реверс инжиниринг, поисковые системы (полнотекстовый поиск, семантический поиск), криптография.

Проекты:

- Система автоматизированного тестирования на основе Selenium (C#, WinForms, .NET 2.0, Remoting, Reflection, Selenium Core, Selenium Server, NUnit, XML, NLog).

- Система автоматизированного тестирования на основе Watir (Ruby, Watir, Ruby-On-Rails, HTML, Jscript, OLE Automation).

- Система поддержки энергосберегающих мероприятий по федеральной программе в Калифорнии (SCE) (N-Tier, ASP.NET 2.0, MS SQL Server 2005, AJAX, Web Controls, HTML, Jscript, C#).

- Web система взаимодействия органов власти и избирателей в штате Калифорния (FTC) (N-Tier, ASP.NET 2.0, MS SQL Server 2005, AJAX, Web Controls, HTML, Jscript, C#, Windows Services, Email)

- Система учета времени (Time Tracking) (ASP.NET2.0, MS SQL Server 2005, Web Controls, HTML, C#).

- Intranet система планирования для Securitas Systems (ASP NET 1.1/2.0, MS SQL Server 2000, Web Controls, HTML, C#).

- Портал для продажи грузовой техники (ASP NET 2.0, MS SQL Server 2005, Web Controls, HTML, C#).

- Система поиска IM сообщений (Visual C++ 7.1, MFC, Web Browser, MSXML, JavaScript, STL, полнотекстовый поиск с использованием Lucene).

- Система мониторинга поставок оборудования в рамках ФЦП (Visual C++ 7.1/8, MFC, STL, XML, MS Office Automation, MS SQL Server 2000, CRC/MD5, подпись документов штрих-кодами EAN128, чтение штрих-кодов через COM порт, ADO, Java, JSP, Eclipse).

- Справочник фирм Москвы для КПК (Visual C++8, MFC, STL, Pocket PC 2003).

- Приложение для печати документов для ОАО Энергонадзор (MSVC++6/C#, MFC, DLL, COM, MS SQL Server 2000, ADO, Printing, Reflection).

- Документоориентированная информационная система (ДИС) (MSVC6/7, MFC, шифрование IDEA, MSHTML, Web Browser, XML, полнотекстовый и поиск по атрибутам, HTTP, Web Server).

- Система сопровождения проектов (MSVC6, MFC, ActiveX, COM, ATL, MS SQL Server 2000, ADO/ODBC).

- Клиентские приложения проекта по автоматизации поддержки лотереи “Шанс-Недели” для Golden Palace (Delphi 6, Fast Reports, OmniXML, OpenSSL).

- Несколько АРМ – клиентов корпоративных систем (MSVC++6/7, MFC, Automation, XML parsing, ActiveX, DLL, COM, ATL, ADO, Access).

Образование:

Московский Энергетический Институт (МЭИ):

2001-2005: Диплом бакалавра с отличием по специальности Вычислительные машины, системы, комплексы и сети.

2006-2007: Диплом магистра с отличием по специальности Компьютерные технологии и коммуникации.

2007-настоящее время Обучение в аспирантуре МЭИ. Область интересов: современные методы и технологии проектирования и интеграции ИАС отраслевого уровня.

Сертификация:

Международный сертификат практика системного НЛП (Certified Systemic Practitioner of Neuro-Linguistic Programming).

Знание языков:

Русский – родной язык.

Английский: чтение: отлично, написание текста: хорошо, разговорный: средне.