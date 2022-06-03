Переводы текстов, написание статей и курсовых...
Всем привет, всем доброго времени суток...
Немного о себе... Меня зовут Сергей...
Я - переводчик, преподаватель...
Закончил Криворожский государственный педагогический университет, по специальности "014 язык и литература: немецкий, английский, французкий" с красным дипломом
Так же практикую написание статей и курсовых работ...
Цена работы - договорная, зависит от количества страниц и букв...
По всем вопросам пишите:
телеграмм: @Saymynameman1903h
Вайбер: 0680964909