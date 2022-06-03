Переводы текстов, написание статей и курсовых...

Всем привет, всем доброго времени суток...

Немного о себе... Меня зовут Сергей...

Я - переводчик, преподаватель...

Закончил Криворожский государственный педагогический университет, по специальности "014 язык и литература: немецкий, английский, французкий" с красным дипломом

Так же практикую написание статей и курсовых работ...

Цена работы - договорная, зависит от количества страниц и букв...

По всем вопросам пишите:

телеграмм: @Saymynameman1903h

Вайбер: 0680964909