Web Developer
Основное направление Web разработка. Программирую на всем, на чем только можно.
Экспертно владею языками PHP, Python, MySQL, HTML5 и CSS3, и конечно-же JavaScript в купе с jQuery.
Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фрейморках и протоколах.
В наличии звание джедая Bootstrap и бесконечное желание постоянно изучать что-то новое.
И да, я практикую ООП, Шаблоны проектирования, а такжк нетревиальные подходы к типовым задачам.
Если у Вас есть интерсный проект?
В таком случае пишите, и мы вместе доведем идею от прототипа до реализации!