Web Developer

Основное направление Web разработка. Программирую на всем, на чем только можно.

Экспертно владею языками PHP, Python, MySQL, HTML5 и CSS3, и конечно-же JavaScript в купе с jQuery.

Практикую дисциплину разработки высоконагруженных проектов на топовых фрейморках и протоколах.

В наличии звание джедая Bootstrap и бесконечное желание постоянно изучать что-то новое.

И да, я практикую ООП, Шаблоны проектирования, а такжк нетревиальные подходы к типовым задачам.

Если у Вас есть интерсный проект?

В таком случае пишите, и мы вместе доведем идею от прототипа до реализации!