Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем. (Станислав Ёжи Лец)
Два высших образования: экономическое и художественное.
Умею "творить" и считать деньги.
Уважаю людей, независимо от национальности и вероисповедания.
Любимое блюдо: украинский борщ.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень полезно иногда услышать отзыв пользователя для которого сайт и строится. Ирина, не смотря на свой опыт в веб дизайне, провела анализ макета с точки зрения пользователя и обратила внимание на мелочи которые важны пользователю, но которые дизайнер или проектировшик не всегда видит. Хорошая работа, рекомендую.
Ответный отзыв
Ответственный и приятный заказчик. Уважает и ценит труд фрилансеров. У нас вышло продуктивное сотрудничество.
$20
9 баллов
13 лет назад
Для фрилансера который в сервисе 3 дня 6 часов работу выполнила отлично, и по доступной цене, конечно подзатянула со сроками НО лучше качественно чем быстро, молодец, Будем сотрудничать. РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
Впервые сотрудничала с таким замечательным заказчиком. Четко, точно и доступно формулирует свои мысли. Вежлив, корректен. Оплатил работу вовремя и в полном объеме, как договаривались. Рекомендую!