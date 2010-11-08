Очень полезно иногда услышать отзыв пользователя для которого сайт и строится. Ирина, не смотря на свой опыт в веб дизайне, провела анализ макета с точки зрения пользователя и обратила внимание на мелочи которые важны пользователю, но которые дизайнер или проектировшик не всегда видит. Хорошая работа, рекомендую.