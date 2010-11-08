ferumm

Ира ferumm

 
40 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Всем правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем. (Станислав Ёжи Лец)

Два высших образования: экономическое и художественное.

Умею "творить" и считать деньги.

Уважаю людей, независимо от национальности и вероисповедания.

Любимое блюдо: украинский борщ.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sergnms
Сергей 
39 летВеликобритания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Юзабилити анализ макетов интернет магазина
Очень полезно иногда услышать отзыв пользователя для которого сайт и строится. Ирина, не смотря на свой опыт в веб дизайне, провела анализ макета с точки зрения пользователя и обратила внимание на мелочи которые важны пользователю, но которые дизайнер или проектировшик не всегда видит. Хорошая работа, рекомендую.
Ответственный и приятный заказчик. Уважает и ценит труд фрилансеров. У нас вышло продуктивное сотрудничество.
Ответный отзыв
romanov924700890
Евгений 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
9 баллов
13 лет назад
Логотип на сайт
Для фрилансера который в сервисе 3 дня 6 часов работу выполнила отлично, и по доступной цене, конечно подзатянула со сроками НО лучше качественно чем быстро, молодец, Будем сотрудничать. РЕКОМЕНДУЮ.
Впервые сотрудничала с таким замечательным заказчиком. Четко, точно и доступно формулирует свои мысли. Вежлив, корректен. Оплатил работу вовремя и в полном объеме, как договаривались. Рекомендую!
Ответный отзыв