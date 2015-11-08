Фомичев Евгений Евгеньевич
к.т. 8-910-600-36-00
25.09.1994
Опыт работы
ПАО«ВЫМПЕЛКОМ», должность: «Ведущий специалист по управлению инцидентами» с 01.06.2016
по настоящее время.
ПАО«ВЫМПЕЛКОМ», должность: «Старший специалист группы мониторинга и отчетности.
Направление B2C FIX» с 09.11.2015 по 31.05.2016.
ПАО«ВЫМПЕЛКОМ», должность: «Старший инженер технической поддержки» с 01.03.2015г.
по 08.11.2015.
ОАО «ВЫМПЕЛКОМ»,должность: «Инженер технической поддержки» с 05.09.2013 по 28.02.2015г.
Знание MS Office на уровне продвинутого пользователя. Опыт создания и координирования глобальных проектов.
Разработка и внедрение тренингов и мотивационных программ. Системность мышления, грамотность, богатый словарный запас, способность прогнозирования. Ответственность за результат и умение работать в команде.