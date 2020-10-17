С радостью выполню обработку фото

Меня радует работа с графическими редакторами

Занимаюсь обработкой фотографий

Опыт в этом направлении - 3 года

Работу делаю качественно и в срок, а главное - с удовольствием)

Направления:

Вырезать объект с фона (обтравка)

Заменить фон на фото

Коллажирование, фотомонтаж

Перевод изображения из векторного формата в растровый

Ретушь и цветокоррекция

Ретушь и раскраска старых фотографий

Редактирование текста на фото