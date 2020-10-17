С радостью выполню обработку фото
Меня радует работа с графическими редакторами
Занимаюсь обработкой фотографий
Опыт в этом направлении - 3 года
Работу делаю качественно и в срок, а главное - с удовольствием)
Направления:
Вырезать объект с фона (обтравка)
Заменить фон на фото
Коллажирование, фотомонтаж
Перевод изображения из векторного формата в растровый
Ретушь и цветокоррекция
Ретушь и раскраска старых фотографий
Редактирование текста на фото
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- Удаление фона (обтравка) предметы29 просмотров