Сделаю качественно и в срок - вёрстка сайтов. HTML5, CSS3, SCSS, SASS, JavaScript, JQuery, Flexbox, Bootstrap, React, БЭМ.

Преимущества работы со мной:

1. Качественная вёрстка вашего сайта с полным соблюдением ТЗ, неограниченное количество правок, чистый и понятный код, пунктуальность.

2. Экономия денег. Для повышения количества положительных отзывов и заказов, согласованных с заказчиком, не завышаю цены и точно оцениваю заказ.

3. Любые просьбы, пожелания, доработки (не структурного характера) я готов выполнить абсолютно бесплатно. Если возникает ситуация, в которой вы пропускаете ряд мелочей по дизайну, либо хотите добавить какие-то правки по вашему желанию - они будут внесены в вёрстку по Вашей просьбе без дополнительных затрат.

4. Предоставляю гарантию на вёрстку. В течение недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме проекта и были замечены позже.



Связь:

Телеграм - @feuceleste

Почта - [email protected]



Род занятий:

~Кроссбраузерная, валидная, адаптивная, понятная вёрстка.

~Вёрстка из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD. ~CSS3/JavaScript/SCSS/SASS/JQuery/DOM/Bootstrap



Что требуется от вас как от заказчика: чётко сформулированное и подробное ТЗ (чем подробнее, тем лучше!)



Рассчитываю на взаимную приятную работу!